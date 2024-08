Highlightspiel zum Abschluss: Ludwig bei Beachvolleyball-DM im Finale Stand: 31.08.2024 19:24 Uhr Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig spielt bei ihrer Abschiedsvorstellung in Timmendorfer Strand ein letztes Mal um den Titel. Bei der Beachvolleyball-DM gewann die Hamburgerin mit Louisa Lippmann im Halbfinale 2:0 (22:20, 21:13) gegen Karla Borger und Lea Sophie Kunst (Düsseldorf/Hamburg).

Ludwig trifft am Sonntag (15 Uhr) in ihrem letzten Karrierespiel mit Lippmann auf die Europameisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann (Hamburg/Düsseldorf). Die Favoritinnen Müller/Tillmann greifen dann nach dem dritten Meistertitel in Serie. Im Halbfinale setzten sie sich mit 2:0 (22:20, 21:14) gegen Sandra Ittlinger und Kim van de Velde (Düsseldorf/Flacht) durch.

Mit Kira Walkenhorst war am Traditionsstandort Ludwigs Gold-Partnerin von 2016 bereits am Freitagabend abgetreten. Die 33-Jährige hatte mit Isabel Schneider gegen Chenoa Christ und Anna-Lena Grüne (Wiesbaden/Giesen) mit 0:2 verloren. Auch für Schneider endete ihre Laufbahn damit.

Ludwig beendete internationale Karriere in Hamburg

Für Ludwig ist es das letzte Turnier ihrer Karriere. Ihre internationale Laufbahn war bereits am vergangenen Sonnabend im Viertelfinale beim Elite16-Turnier in ihrer Wahlheimat Hamburg zu Ende gegangen. Ludwig/Lippmann unterlagen dort Müller/Tillmann. Vor 20 Jahren hatte Ludwig ihr EM-Debüt gegeben, sie gewann allein bei den kontinentalen Meisterschaften zehn Medaillen, viermal gab es Gold. Höhepunkt ihrer Karriere war der Olympiasieg 2016 in Rio de Janeiro mit Walkenhorst, ein Jahr später gewann das Duo zudem als erstes deutsches Frauen-Team den Weltmeistertitel.

Ehlers/Wickler ziehen souverän ins Halbfinale ein

Bei den Männern setzten Nils Ehlers und Clemens Wickler ihren Siegeszug auf dem Weg zum möglichen dritten Titel in Serie ebenfalls fort. Die Olympia-Zweiten gewannen in der Runde der besten acht Teams mit 2:0 (21:17, 21:14) gegen Yannik Ahr/Luis Henrichs und stehen im Halbfinale, das am Sonntag (11 Uhr) ausgetragen wird. Gegner sind Jonathan Erdmann/Nejc Zemljak. Im zweiten Spiel stehen sich in einem Hamburger Duell Philipp Konstantin Huster/Lui Wüst und Max Just/Robin Sowa gegenüber.

