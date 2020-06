Stand: 30.06.2020 15:18 Uhr

Basketball: Coach Roijakkers verlässt Göttingen

Nach acht erfolgreichen Jahren gehen Basketball-Bundesligist BG Göttingen und Trainer Johan Roijakkers getrennte Wege. Wie die "Veilchen" am Dienstag mitteilten, will sich der 39 Jahre alte Niederländer einer neuen Aufgabe widmen. Roijakkers selbst sprach vom "nächsten Schritt". Dem Vernehmen nach soll er den mehrfachen deutschen Meister Bamberg übernehmen.

Roijakkers Leistung "nicht in Worte zu fassen"

"Es ist nicht in Worte zu fassen, was Johan für die BG Göttingen und den Basketball hier in der Region geleistet hat", sagte BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. "Er ist maßgeblich daran beteiligt, dass sich unser Club zu einer guten Adresse in Deutschland entwickelt hat."

Nach dem Aufstieg 2014 habe Roijakkers mit einem der kleinsten Spieleretats in der BBL fast immer die Erwartungen übertroffen. In diesem Jahr nahmen die "Veilchen" am Finalturnier der Basketball-Bundesliga in München teil und schlossen die Saison als Siebte ab. Einen Nachfolger für Roijakkers gibt es noch nicht.

Weitere Informationen BBL-Turnier: Oldenburg steht im Halbfinale Die Baskets Oldenburg kämpfen beim Meisterturnier der Basketball-Bundesliga gegen Alba Berlin um den Einzug ins Endspiel. Göttingen musste sich im Viertelfinale Pokalsieger Berlin geschlagen geben. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 30.06.2020 | 16:25 Uhr