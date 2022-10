Bahnrad-WM: Hinze und Friedrich erreichen Sprint-Halbfinale Stand: 13.10.2022 20:30 Uhr Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich haben bei der Bahnrad-Weltmeisterschaft auf dem Olympia-Oval von Paris das Halbfinale erreicht. Am Freitag greifen die beiden Norddeutschen an der Seine nach Gold.

Einen Tag nach dem Triumph mit Weltrekord im Teamsprint gewannen die Hildeheimerin Hinze und die aus Dassow stammende Friedrich ihre Viertelfinals am Donnerstagabend souverän. Pauline Grabosch (Magdeburg), die dritte aus dem Weltmeisterinnen-Trio, schied hingegen aus.

Weitere Informationen Bahnrad-WM: Deutsche Teamsprint-Frauen mit Weltrekord zum Gold Das Trio um Emma Hinze (Hildesheim) und Lea Sophie Friedrich (Dassow) siegte zum dritten Mal in Serie. mehr

Hinze über Umweg Achtelfinale weiter

Hinze gewann in zwei Läufen gegen die Niederländerin Hetty van der Wouw, Friedrich gelang gegen die Keirin-Olympiazweite Ellesse Andrews (Neuseeland) ebenfalls ein 2:0. Grabosch musste sich mit 0:2 der bereits 35-jährigen Niederländerin Laurine van Riessen geschlagen geben. In der Qualifikation hatte Friedrich in 10,357 Sekunden die Bestzeit erzielt und war damit direkt in die Runde der letzten Acht eingezogen. Grabosch und Hinze mussten als Fünfte und Sechste den Umweg über das Achtelfinale nehmen, setzten sich dort aber souverän durch.

AUDIO: Bahnrad-WM: Triumph im Teamsprint (2 Min) Bahnrad-WM: Triumph im Teamsprint (2 Min)

Das Halbfinale (19.24 Uhr) und das Finale (20.51 Uhr) finden jeweils am Freitagabend statt. Die deutschen Kurzzeit-Spezialistinnen sind bei den Weltmeisterschaften in den vier Disziplinen (Sprint, Teamsprint, Keirin, 500-m-Zeitfahren) seit 2019 ungeschlagen.

Weitere Informationen Bahnrad-WM: Hinze besiegt im Sprint-Finale Friedrich Die Hildesheimerin Emma Hinze hat erneut WM-Gold gewonnen und damit auch ihren zweiten Titel verteidigt. Silber ging an die Mecklenburgerin Lea Sophie Friedrich. mehr Bahnrad-WM: Friedrich gewinnt Gold im Zeitfahren Die Sportlerin aus Dassow in Mecklenburg holt in Roubaix bereits ihren zweiten Titel. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 13.10.2022 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Radsport