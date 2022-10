Bahnrad-WM: Hildesheimerin Hinze peilt Gold-Hattrick an Stand: 10.10.2022 15:42 Uhr Die gebürtige Hildesheimerin Emma Hinze greift bei der Bahnrad-WM in Paris nach dem Gold-Hattrick im Einzelsprint. Auf halber Strecke zu den Sommerspielen sind die Titelkämpfe auf dem Olympia-Oval von 2024 mehr als nur eine Zwischenstation.

Die Reise von Paris nach Paris wird lang, sie wird hart - und Emma Hinze will sich mit einem Paukenschlag auf den Weg machen: Gut 21 Monate vor den Olympischen Spielen in Frankreichs Hauptstadt kann Deutschlands große Medaillenhoffnung bei der WM ab Mittwoch an gleicher Stelle ihren Status als schnellste Frau der Welt untermauern. Nach dem Rücktritt von Lisa Brennauer ist die 25-Jährige nun der unumschränkte Topstar im deutschen Team.

"Olympia ist schon die ganze Zeit im Hinterkopf. Deshalb will ich die WM positiv für mich nutzen - auch wenn ich weiß, dass es noch fast zwei Jahre hin ist", sagt die Wahl-Cottbuserin vor ihren Auftritten im Velodrome National von Montigny-le-Bretonneux rund 35 km vor den Toren der Seine-Metropole. In dem ultraschnellen Oval fanden bereits 2015 die Weltmeisterschaften statt, Kristina Vogel holte damals ihren zweiten von vier WM-Titeln im Einzelsprint.

"Ich wäre nicht zufrieden mit einmal Bronze." Emma Hinze

Hinze kann nun als erste Deutsche den Gold-Hattrick in der Königsdisziplin schaffen - und nichts anderes ist ihr Ziel und Anspruch. Hinze hat gleich zum Auftakt am Mittwoch im Teamsprint die Chance auf ihr insgesamt sechstes WM-Gold - 2020 schaffte sie das Titel-Triple (Sprint, Teamsprint, Keirin), 2021 den Doppelpack (Sprint, Teamsprint): "Selbstverständlich" sei der Spurt zum Titel aber nicht: "Da muss alles stimmen."

Dassowerin Friedrich härteste Konkurrentin

Ihre härteste Rivalin kommt aus dem eigenen Lager: Lea Sophie Friedrich aus dem mecklenburgischen Dassow hat zuletzt zweimal WM-Gold im Teamsprint mit Hinze und Pauline Grabosch (Cottbus) gewonnen, 2021 Silber im Einzel geholt. Freundinnen seien sie "auf jeden Fall", sagt Hinze. "Freundinnen gibt es auf der Bahn nicht", sagt Friedrich, "zumindest wenn wir gegeneinander fahren. Gemeinsam geben wir aber alles für das Team." Mitnehmen will vor allem Hinze aus Paris nach Paris einiges. Für ihren großen Traum - denn der Olympiasieg fehlt ihr schließlich noch.

