Bahnrad-WM: Friedrich rast zur zweiten Goldmedaille Stand: 16.10.2022 17:10 Uhr Lea Sophie Friedrich hat bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften vor den Toren von Paris ihre dritte Medaillen gewonnen. Nach dem Titel im Teamsprint holte die Mecklenburgerin am Sonntag auch Gold im Kampfsprint Keirin.

Die 22 Jahre alte Titelverteidigerin triumphierte zum WM-Abschluss im Finale vor der Japenerin Mina Sato und der Niederländerin Steffie van der Peet. Teamkollegin Emma Hinze, die Keirin-Weltmeisterin von 2020, hatte wegen der hohen Belastung auf einen Start verzichtet. Alessa-Catriona Pröpster von der schwäbischen Alb war als zweite deutsche Teilnehmerin bereits im Hoffnungslauf ausgeschieden.

Friedrich stieß einen lauten Jubelschrei aus, klopfte vor lauter Freude über ihren insgesamt siebten WM-Titel auf ihren Lenker. Dann flossen bei der deutschen Top-Sprinterin nach einem Finale furioso die Tränen. "So geheult habe ich nie, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll? Den Titel zu verteidigen, ist einfach so schön", sagte die bei dieser WM erfolgreichste deutsche Athletin. "Ich wusste, wenn ich die letzte Runde sterbe, dass es reichen kann. Ich hatte keine Lust zu warten und dann zu verlieren. Es ist sehr, sehr schön, noch mal eine Goldmedaille geholt zu haben."

Gutes Omen für Paris 2024

Besser hätte die WM für Friedrich, die aus dem mecklenburgischen Dassow stammt, kaum laufen können. Gemeinsam mit Hinze und Pauline Grabosch hatte sie im Teamsprint mit Weltrekord Gold gewonnen. Im Einzel hatte sie sich erst im Finale geschlagen geben müssen. Zweimal Gold und einmal Silber, damit war sie diesmal besser als Hinze, die es auf einen kompletten Medaillensatz gebracht hatte.

Die Rennen waren zudem ein gutes Omen für die kommenden Olympischen Spiele. Wenn es in 659 Tagen in Paris 2024 um Olympia-Medaillen geht, wird die Bahnrad-Weltelite wieder auf dem Oval von Saint-Quentin-en-Yvelines unterwegs sein.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 16.10.2022 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Radsport