Bahnrad-WM: Deutsche Teamsprint-Frauen mit Weltrekord zum Gold Stand: 13.10.2022 05:29 Uhr Die deutschen Teamsprint-Frauen haben einen Traumstart bei der Bahnrad-WM auf der Olympia-Bahn von Paris hingelegt. Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch rasten am Mittwoch mit neuem Weltrekord zum dritten Titel in Serie.

Das Trio wurde nach drei Runden auf dem Holzoval von Saint-Quentin-en-Yvelines in der Weltrekord-Zeit von 45,967 Sekunden gestoppt und ließ damit den Chinesinnen Yufang Guo, Shanju Bao und Liying Yuan (46,631) keine Chance. Bereits 2020 in Berlin und 2021 hatten die deutschen Teamsprinterinnen die Konkurrenz dominiert. Es war ein Gala-Auftritt der drei Sprintasse. Hatte es in der Qualifikation beim Fehlstart noch eine Schrecksekunde gegeben, zeigten sie im zweiten Lauf ihr ganzes Potenzial. In 45,983 Sekunden toppte das Trio sogar den Weltrekordlauf von der WM in Roubaix vor einem Jahr (46,064). Und im Finale ging es noch einmal einen Tick schneller.

Frauen-Vierer auf Platz fünf

Für den deutschen Frauen-Vierer ging dagegen nach dem personellen Umbruch die Siegesserie erwartungsgemäß zu Ende. Die beiden Tokio-Olympiasiegerinnen Mieke Kröger und Franziska Brauße wurden zusammen mit Lena Charlotte Reissner und Lea Lin Teutenberg in der Qualifikation mit einer Zeit von 4:16,898 Minuten gestoppt und belegten damit den fünften Platz. Damit ist für das Quartett am Donnerstag maximal noch das Rennen um Platz drei möglich.

