Pokal-Viertelfinale! Rasta Vechta auch von Göttingen nicht zu stoppen Stand: 12.10.2023 22:25 Uhr Drei Auftaktsiege in der Basketball-Bundesliga und jetzt der Einzug ins Pokal-Viertelfinale: Rasta Vechta reitet auf einer Erfolgswelle. Der BBL-Aufsteiger schaltete am Donnerstag in einem Achtelfinal-Krimi die BG Göttingen aus und darf vom Top Four träumen.

Tommy Kuhse lag eigentlich schon fast am Boden, doch der Ball landete trotzdem im Korb der BG Göttingen und die Halle flippte aus. Mit seinen Punkten 36 und 37 brachte der Point Guard Rasta Vechta das 101:99 (94:94, 85:85, 42:39) nach zwei Verlängerungen und nur noch der Hauch einer Sekunde stand auf der Uhr - das musste reichen und das tat es auch. Göttingens letzter Wurf war zu kurz - die Fans und Profis des BBL-Aufsteigers feierten ausgelassen ihren nächsten Coup.

Nach dem Paukenschlag zum Saisonauftakt gegen Bamberg und weiteren Siegen gegen Bonn sowie Tübingen stehen die Niedersachsen nun im Pokal-Viertelfinale, das am 9. und 10. Dezember ausgespielt wird. Damit ist das Team von Trainer Ty Harrelson nun noch einen Pokalerfolg vom Top Four entfernt, das 17. und 18. Februar steigt.

Zwei Verlängerungen in Vechta

Von Beginn an entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Vechta verlor in der ersten Hälfte nur zweimal den Ball, traf aber schlechter aus dem Feld als Göttingen. Die Gäste verwandelten in den letzten 80 Sekunden vor der Pause drei Dreier und gingen angeführt von Karlis Silins mit einer 42:39-Führung in die Kabine.

Im dritten Viertel übernahm bei Vechta Kuhse: Der Aufbauspieler erzielte elf Punkte seines Teams in Serie, die Gastgeber gingen mit einer 60:58-Führung in den Schlussabschnitt. Dort behaupteten die Niedersachsen lange Zeit ihren knappen Vorsprung, doch mit der Schlusssirene traf Silins einen Dreier zum 85:85 und rettete Göttingen in die Verlängerung.

Dort gingen die Gäste immer wieder in Führung, Vechta kam immer wieder zurück. So auch vier Sekunden vor Schluss, als Kuhse durch einen Korbleger zum 94:94 die zweite Verlängerung erzwang. Und dort avancierte Kuhse endgültig zum Matchwinner und traf 0,5 Sekunden vor Spielende den entscheidenden Korb.

