BBL-Pokal: Baskets Oldenburg heute im Finale gegen FC Bayern Stand: 19.02.2023 13:55 Uhr Die Baskets Oldenburg haben das Finale um den BBL-Pokal erreicht. Die Niedersachsen setzten sich beim Final-Four-Turnier in heimischer Halle gegen Ludwigsburg am Sonnabend mit 92:86 (37:49) durch. Endspielgegner ist heute um 15 Uhr der FC Bayern, der Cupverteidiger Alba Berlin bezwang.

"Egal, wer kommt - wir wollen das Ding gewinnen", hatte Baskets-Profi Alen Pjanic bereits unmittelbar nach dem Oldenburger Sieg eine Kampfansage geschickt. Der Oldenburger Traum, zum zweiten Mal nach 2015 wieder den Pokal in die Höhe stemmen zu dürfen, lebt vor allem dank einer Energieleistung in der zweiten Spielhälfte gegen Ludwigsburg. Bester Werfer bei den Baskets war DeWayne Russell mit 26 Punkten. Bei den Gästen glänzte Justin Johnson mit 19 Zählern.

"Es war einmal mehr ein großartiges Comeback. Wir sind herausgefordert worden, und wir haben die Herausforderung angenommen. Das ist gut", sagte Oldenburgs Trainer Pedro Calles.

Club-Legende Paulding unter den Zuschauern

Vor den Augen von Club-Legende Rickey Paulding erwischte Oldenburg in eigener Halle einen guten Start und zog schnell auf 8:2 davon. Doch dann steigerten sich die Ludwigsburger und trafen vor allem aus der Distanz in beeindruckender Manier. Vor der Pause versenkten die Riesen neun von 17 Dreiern - zur Pause lag Ludwigsburg so mit zwölf Punkten vorne (49:37). Auch, weil sich die Baskets zu viele Ballverluste leisteten. Vor allem der erst in der vergangenen Woche verpflichtete Hassani Gravett fand noch keine Bindung zu seinen neuen Teamkollegen.

Überragender Point Guard Russell

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich der Gastgeber. Angeführt vom überragenden Russell verkürzten die Niedersachsen den Rückstand immer weiter und gingen im Schlussviertel beim Stand von 73:72 erstmals seit der Anfangsphase wieder in Führung. Oldenburg setzte sich auf neun Punkte ab (89:80), doch Ludwigsburg kam noch einmal auf drei Zähler heran (86:89). Doch am Ende setzten sich die Baskets wie schon im Ligaspiel durch.

