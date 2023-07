Aus bei British Open: Tiger Christensen trotzdem optimistisch Stand: 22.07.2023 14:29 Uhr Das deutsche Golftalent Tiger Christensen zieht trotz des verpassten Cuts bei den traditionsreichen British Open ein positives Fazit nach seinem Major-Debüt.

Der Hamburger hatte es bei dem ältesten Golfturnier der Welt nicht geschafft, nach zwei Runden unter die bessere Hälfte zu kommen und qualifizierte sich somit nicht für die letzten beiden Runden am Wochenende im Royal Liverpool Golf Club.

Trotz verpassten Cuts: Christensen für Zukunft optimistisch

"Die ganze Woche war eine Erfahrung, die ich so noch nicht erlebt habe. Ich habe da ganz viele Dinge draus gezogen", sagte der 19-Jährige, der bei seinem Major-Debüt im englischen Hoylake ursprünglich das Ziel hatte, die "Silver Medal" für den besten Amateur zu gewinnen.

Doch Christensen blieb optimistisch und selbstbewusst. "Ich sehe mich und mein Spiel eigentlich ziemlich sicher hier auf dem Niveau irgendwann", meinte der Spieler des HGC Falkenstein, der sich das Turnier an der englischen Westküste vor Ort noch zu Ende anschaut.

"Am Ende der Karriere möchte ich so viele Majors gewonnen haben wie möglich." Golftalent Tiger Christensen

Tiger Christensen teilt nicht nur seinen Vornamen mit Golf-Ass Tiger Woods, sondern war mit seinen 19 Jahren bei seinem Debüt auch genauso alt wie der US-Amerikaner. Er gilt als das derzeit größte deutsche Golftalent.

Deutscher Tiger will Major gewinnen

Um sich überhaupt für die British Open, eines der vier Majorturniere, zu qualifizieren, hatte er sich Anfang Juli in Nord-England unter anderem gegen Masters-Sieger Sergio Garcia und US-Open-Champion Graeme McDowell durchgesetzt. Profi-Bundestrainer Ulrich Eckhardt setzt große Stücke auf den Hamburger, hatte ihm den Cut sogar zugetraut: "Tiger spielt schon sehr lange herausragend gut."

Ein Wechsel ins Profilager ist aber erst nach seinem Business-Studiengang an der University of Arizona geplant. Bis zu seinem Abschluss in zwei Jahren bleibt Christensen, Sohn des bekannten Musikproduzent und DJ Alex Christensen ("Das Boot"), noch Amateur und darf dementsprechend kein Preisgeld einstreichen. Große Träume hatte der Teenager schon vor dem ersten Auftritt auf der großen Golf-Bühne geäußert: "Am Ende der Karriere möchte ich so viele Majors gewonnen haben wie möglich."

