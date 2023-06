Special Olympic World Games: Golfer aus SH erfolgreich Stand: 23.06.2023 16:38 Uhr Die Special Olympics World Games finden nicht nur in Berlin statt, sondern auch in Brandenburg. Die Golfer aus Schleswig-Holstein waren dort erfolgreich. Stefanie Lutz und Matthias Schott holten Medaillen.

von Antje Kasemeyer

Noch bis zum Sonntag finden in Berlin, und damit erstmals überhaupt in Deutschland, die Special Olympics World Games statt. In 26 Sportarten kämpfen mehr als 7.000 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung aus der ganzen Welt um Medaillen. Aber es geht bei weitem nicht nur um Medaillen. Es geht auch um Toleranz, Vielfalt und Integration - und um Aufmerksamkeit. So wie bei der bunten und fröhlichen Eröffnungsfeier vor einer Woche vor über 50.000 Zuschauer live und auch in Fernsehfarbe zur besten Sendezeit.

Dabei waren auch Stefanie Lutz und ihr Vater Dieter aus Bad Schwartau (Kreis Ostholstein). Ihre Sportart Golf wurde etwas abseits der Bundeshauptstadt gespielt - auf einer Anlage im idyllischen Bad Saarow (Brandenburg). Aber diese Idylle kennt die Golferin aus Schleswig-Holstein. Mit ihrem Vater Lutz trainiert die 41-Jährige im benachbarten Golf-Club-Curau in Stockelsdorf. Matthias Schott und Kevin Hahn spielen für den Golf Club Lohersand in Lohe-Förden (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Dort haben sich die Athleten auch auf die Spiele vorbereitet. Eingeteilt sind sie in fünf Level mit 12 Leistungsklassen. Bei den World Games spielte Stefanie Lutz gegen Sportlerinnen aus Italien, Polen und Saudi Arabien um die Medaille. Am Ende strahlte sie über Bronze. Matthias Schott bringt Silber mit nach Hause.

Viel Spaß, viele Erlebnisse, viele Promis, viele Begegnungen

Neben den sportlichen Erfolgen gab es für die Sportler aber auch andere besondere Momente: Basketball-Legende Dirk Nowitzki war da und auch BVB-Fußballstar Karim Adeyemi. Der Dortmunder kickte selbst ein wenig mit den Athleten und forderte sie an der Tischtennisplatte heraus. Und auch Nowitzki, der sich als Botschafter der Spiele engagiert, packte mit an. Er schnappte sich die Spieler der deutschen Inklusions-Basketballteams und trainierte mit ihnen gemeinsam. Und auch Stefanie Lutz aus Bad Schwartau hatte ihren ganz spezielle Begegnung. Bei der Eröffnungsfeier lief sie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in die Arme.

Inzwischen sind die Golfwettbewerbe beendet. Weit draußen an den Golfplätzen von Bad Saarow war von dem Berliner Trubel wenig zu spüren. Aber das Trostpflaster winkt jetzt an den letzten drei Tagen: Ohne eigene Wettbewerbe können sich die Golfer nun ins Getümmel werfen, in die Sportlerdisko gehen und Teamkameraden in anderen Sportarten anfeuern. Mittendrin und live dabei.

