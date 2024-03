ATP Masters in Miami: Zverev zieht ins Halbfinale ein Stand: 28.03.2024 20:06 Uhr Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist beim ATP-Masters in Miami ins Halbfinale eingezogen. Der an Position vier gesetzte Hamburger gewann am Donnerstag im Viertelfinale gegen den Ungarn Fabian Marozsan mit 6:3, 7:5. Im Halbfinale könnte es zum Duell mit dem topgesetzten Spanier Carlos Alcaraz kommen.

Zverev steht in Florida zum zweiten Mal in seiner Karriere in der Runde der letzten Vier. "Fabian fordert starke Gegner immer sehr, er ist ein unglaublicher Spieler. Deshalb bin ich froh, wie es gelaufen ist", sagte der Hamburger, "ich freue mich auf die kommende Herausforderung." Nächster Gegner des Weltranglisten-Fünften ist entweder Wimbledon-Sieger Alcaraz, der Zverev zuletzt im Viertelfinale von Indian Wells 6:3, 6:1 überrollt hatte, oder der Bulgare Grigor Dimitrow (Nr. 11). Das zweite Halbfinale bestreiten Australian-Open-Sieger Jannik Sinner (Italien/Nr. 2) und der Russe Daniil Medwedew (Nr. 4).

2018 erreichte Zverev in Miami auch das Finale

Gegen den Weltranglisten-57. Marozsan, der nach Shanghai 2023 zum zweiten Mal im Viertelfinale eines 1000er-Turniers stand, hatte Zverev im ersten Satz das Spiel sicher im Griff. Nur einen folgenlosen Breakball ließ der 26-Jährige zu, selbst nahm er Maroszan zweimal den Aufschlag ab. In Satz zwei lief es nicht mehr ganz so rund beim Deutschen, Zverev haderte zeitweise lautstark. Der Ungar spielte mutig, servierte stark.

Im entscheidenden Moment war Zverev dann aber da und machte mit dem einzigen Break des Satzes nach 1:37 Stunden den Halbfinal-Einzug perfekt. In Miami hatte Zverev 2018 das Finale erreicht, dort aber gegen den US-Riesen John Isner knapp verloren. 2023 war der deutsche Spitzenspieler an seiner Auftakthürde gescheitert.

