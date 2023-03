Vor 85 Jahren: Tennisbaron von Cramm von den Nazis verhaftet Stand: 03.03.2023 14:30 Uhr

von Bettina Lenner

Der gemeinhin wichtigste Sieg im Tennis, er gelang Gottfried Freiherr von Cramm nie. Dreimal in Folge (1935 bis 1937) bestritt er auf dem "heiligen Rasen" von Wimbledon ein Einzel-Endspiel der All England Championships - und verlor dreimal. Was für ihn allerdings kein Drama war, denn der Tennisbaron war ein Gentleman, der Niederlagen nicht nur außerordentlich gut verkraften, sondern die Leistung anderer auch neidlos anerkennen konnte.

Drei Finalniederlagen in Wimbledon

Und so hatte ihn bei seiner Finalniederlage 1936 gegen den britischen Titelverteidiger Fred Perry, den er kurz zuvor im Endspiel von Paris noch geschlagen hatte, nicht vorrangig die herbe 1:6, 1:6, 0:6-Pleite bekümmert. Vielmehr bedauerte er, dem Publikum - von einer Zerrung gehandicapt - nicht mehr geboten zu haben. Die Verletzung hatte er gleich im ersten Satz erlitten, sich aber im Sinne des Fairplays zum Weiterspielen entschlossen. Nach 45 Minuten war alles vorbei, und von Cramm ließ über den Schiedsrichter sein tiefes Bedauern ausrichten, dass er nicht habe besser spielen können. Eine Geste, für die ihn das Publikum feierte und liebte.

Im Sommer 1937 - sein großer Kontrahent Perry war nicht angetreten - zog von Cramm bei seiner dritten und letzten Finalteilnahme in Wimbledon auch gegen den Kalifornier Donald Budge den Kürzeren - und gratulierte artig: Er habe das beste Tennis seines Lebens gespielt. Es sei ihm eine Freude, gegen einen Besseren zu verlieren.

Im Visier der Gestapo

Doch Fairplay und Anstand, das muss auch der noble Verlierer von Cramm lernen, sind in Deutschland im Juli 1937 nicht mehr unbedingt die Tugenden der Stunde. Als er nur wenige Wochen nach der Endspiel-Niederlage beim Davis-Cup-Interzonenfinale erneut im englischen Tennis-Mekka gegen Budge antritt, ist der Druck erheblich. Das deutsche Davis-Cup-Team spielt gegen die USA, und das internationale Publikum zollt der Mannschaft unter dem Hakenkreuz noch Respekt.

Für den Freiherrn, der als einer der elegantesten und anmutigsten Spieler aller Zeiten gilt, wohl eine zwiespältige Situation: Mit seiner Reputation als untadeliger Sportsmann und vorbildlicher Stilist ist er neben Max Schmeling der populärste Sportler Deutschlands, trägt somit entscheidend zur Anerkennung seines Teams bei.

Doch der wenig linientreue Aristokrat, der beharrlich den Beitritt in die NSDAP verweigert, ist schon längst ins Visier der Gestapo gerückt. Einen Sieger, so hofft der als Freidenker geltende Freiherr, lässt das Regime vielleicht in Ruhe. Seinem Kapitän Bill Tilden, der seinem erschöpften Schützling eine halbjährige Pause nahelegt, erklärt er: "Du verstehst das nicht, Bill. Ich spiele um mein Leben. Die Nazis wissen, was ich von ihnen halte. Sie werden mich in Frieden lassen, solange ich die deutsche Nummer eins bin und gewinne.*"

* Quelle: "Ich spiele um mein Leben: Gottfried von Cramm und das beste Tennismatch aller Zeiten" von Marshall Jon Fisher, Osburg Verlag, ISBN 3940731315

