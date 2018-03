Stand: 21.03.2018 20:36 Uhr

Furiose Kieler "Zebras" auf Viertelfinal-Kurs von Christian Görtzen, NDR.de

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat sich eine großartige Ausgangsposition für das Erreichen des Viertelfinals in der Champions League geschaffen. Die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason gewann am Mittwochabend vor 10.285 begeisterten Zuschauern in der heimischen Arena das Achtelfinal-Hinspiel gegen den ungarischen Spitzenclub SC Pick Szeged mit 29:22 (14:14). Kiel zog in der zweiten Hälfte seinem Gegner davon. Damit gehen die "Zebras" mit einem komfortablen Vorsprung in das Rückspiel, das am Ostersonntag stattfindet. Im Viertelfinale 2015 und im Achtelfinale 2016 schalteten die Kieler Szeged aus.

Vujin zeigt starke Reaktion auf Kritik

Es zeigte sich früh, dass die Norddeutschen mit einer gehörigen Portion Wut über den Terminstreit zwischen der Handball-Bundesliga (HBL) und dem europäischen Verband EHF in die Partie gegangen waren. Letztlich hatten sie auf ihr Heimrecht im Rückspiel, das sie sich in 14 Partien der Hauptrunde mühsam erarbeitet hatten, verzichten müssen. Bei den "Zebras" standen in den ersten Minuten vor allem zwei Spieler im Fokus: Zum einen der dänische Nationaltorhüter Niklas Landin, der die ersten drei Würfe allesamt parierte. Und in der Offensive der serbische Rückraumspieler Marko Vujin, der flugs drei Tore erzielte.

Ansonsten taten sich die Kieler recht schwer mit der gegnerischen 5-1-Deckung mit dem schwedischen Linksaußen Jonas Källmann auf der Spitze. In erster Linie kamen die Gastgeber über die Treffsicherheit von Vujin zu Toren. Der 33 Jahre alte Routinier zeigte eine starke Reaktion auf die kritischen Äußerungen der THW-Fans, von denen einige ihn zuletzt sogar ausgepfiffen hatten. Vujin erzielte mit seinem fünften Tor im fünften Versuch das 9:8 (20.), Niclas Ekberg sorgte kurz darauf mit dem 10:8 für die erste Zwei-Tore-Führung. Doch Szeged hielt sehr gut dagegen. Der hervorragende slowenische Spielmacher Stas Skube machte es der Kieler Deckung, und speziell dem nicht so erfahrenen Sebastian Firnhaber, mit seinen Zuspielen das Leben schwer. Mit einem 14:14 ging es in die Pause.

Kieler spielen sich in einen Rausch

THW Kiel - Pick Szeged 29:22 (14:14) Tore Kiel: Vujin (8), Zarabec (5), Ekberg (4), Wiencek (4), Dissinger (4), Frend-Öfors (2), Rahmel (1), Duvnjak (1)

Tore Szeged: Banhidi (5), Källman (3), Bodo (3), Sigurmannsson (3), Skube (2), Rodriguez Alvarez (2), Srsen (1), Sego (1), Balogh (1), Sostaric (1)

Zuschauer: 10.285

Die "Zebras" kamen mit dem erkennbaren Willen auf das Spielfeld zurück, schnell für einen Vorsprung zu sorgen. Und dies glückte. Innerhalb von zwei Minuten gelang dank der Treffer von Christian Dissinger (zwei) und Patrick Wiencek ein 3:0-Lauf - 19:16 hieß es in der 36. Minute. Auszeit Szeged. Das Kieler Publikum tobte vor Freude. Doch es gelang dem Team (noch) nicht, sich in einen Rausch zu spielen. Schon recht bald war der schöne Vorsprung wieder komplett dahin, Pedro Rodriguez Alvarez erzielte das 19:19 (42.). Doch die "Zebras" ließen nicht nach, nahmen einen weiteren Anlauf, und dann war der Gegner distanziert. Linksaußen Emil Frend Öfors traf zweimal, Domagoj Duvnjak erzielte ein Tor, und schon lag der THW mit 24:19 (49.) vorn. Kiel baute diesen Vorsprung sogar noch aus. Vujin, mit acht Treffern erfolgreichster Kieler, erzielte das letzte Tor der Gastgeber, die mit 29:22 siegten.

