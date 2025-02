Schock für Flensburg-Handewitt: Weltmeister Pytlick fällt lange aus Stand: 26.02.2025 15:52 Uhr Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt muss auf unbestimmte Zeit auf Weltmeister Simon Pytlick verzichten. Der Däne zog sich im Europa-League-Rückspiel gegen Fenix Toulouse einen Bruch des rechten Unterarms zu.

Das ergab eine Röntgenuntersuchung, die noch vor Ort in Frankreich durchgeführt wurde, wie die Schleswig-Holsteiner am Mittwoch mitteilten. Pytlick, der beim 35:35-Remis der SG am Dienstagabend vier Treffer erzielt hatte, muss sich nun einer Operation unterziehen. Der Eingriff wird in Flensburg vorgenommen.

Wie lange der 24 Jahre alte Mittelmann genau ausfallen wird, ist noch ungewiss. Die Flensburger, die am Sonnabend (19 Uhr) Spitzenreiter MT Melsungen empfangen, gehen davon aus, dass ihr Rückraum-Star "langfristig" fehlen wird.

Pytlik angeblich von Füchsen Berlin umgarnt

"Auch wenn der Ausfall für uns und die Mannschaft natürlich einen herben Rückschlag darstellt, müssen wir jetzt alle zusammenrücken und die Lücke gemeinschaftlich schließen", sagte SG-Geschäftsführer Holger Glandorf.

Der frühere Nationalspieler hatte erst jüngst zu Gerüchten Stellung nehmen müssen, dass Pytlik die Flensburger im Sommer verlassen könnte. So halten sich hartnäckig Gerüchte, dass Ligarivale Füchse Berlin den Dänen verpflichten möchte. Der Vertrag des Weltmeisters bei den Norddeutschen ist allerdings noch bis 2027 datiert.

