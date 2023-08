Hiobsbotschaft für den THW Kiel - Keeper Gérard fehlt wochenlang Stand: 18.08.2023 12:49 Uhr Handball-Rekordmeister THW Kiel muss in den ersten Wochen der neuen Saison ohne Keeper Vincent Gérard auskommen. Der Franzose fällt verletzungsbedingt aus.

Der 36-Jährige laboriert an Adduktorenproblemen, mit denen er sich bereits in der Vergangenheit herumgeplagt hatte. Nun ist die alte Verletzung beim Neuzugang vom französischen Club Saint-Raphaël Var Handball wieder aufgebrochen. Der Tokio-Olympiasieger wird wohl bis zu sechs Wochen lang ausfallen. "Er soll das richtig auskurieren, damit ihn das nicht noch länger beschäftigt", erklärte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi den "Kieler Nachrichten".

Weitere Informationen Torwartsorgen beim THW Kiel - Youngster Bierfreund gefragt Wegen Verletzungssorgen hütet derzeit Youngster Magnus Bierfreund das Tor der "Zebras". 2025 kommt Gonzalo Perez de Vargas vom FC Barcelona. mehr

Mrkva und Bierfreund bilden Torwart-Gespann

Die Schleswig-Holsteiner gehen damit Stand jetzt mit einem Torhüter-Duo in die für sie am 27. August mit einer Auswärtspartie bei HBW Balingen-Weilstetten beginnende Bundesliga-Saison. Neben dem tschechischen Routinier Tomáš Mrkva steht den "Zebras" aktuell nur noch Youngster Magnus Bierfreund zur Verfügung. Der aus dem eigenen Junioren-Team in die Profimannschaft hochgerückte 19-Jährige dürfte damit schneller zu seinem Erstliga-Debüt kommen, als er sich dies vermutlich erträumt hat.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga THW Kiel