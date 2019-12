Stand: 26.12.2019 16:49 Uhr

Flensburg: Gottfridsson verlängert langfristig

Der deutsche Handballmeister SG Flensburg-Handewitt hat Spielmacher Jim Gottfridsson langfristig an sich gebunden. Wie der Club am Donnerstag vor dem Heimspiel gegen Minden mitteilte, verlängerte der schwedische Nationalspieler seinen ursprünglich bis zum 30. Juni 2021 datierten Vertrag vorzeitig bis zum Ende der Saison 2024/2025. Der 27-Jährige war im Sommer 2013 vom schwedischen Erstligisten Ystads IF HF an die Flensburger Förde gewechselt und gewann bereits in seiner ersten Saison mit der SG die Champions League.

Gottfridsson: "Handewitt ist Heimat geworden"

"Wir fühlen uns hier sehr wohl und Handewitt ist zur Heimat unserer Familie geworden. Ich freue mich sehr, dass ich den Weg der SG auch für die nächsten Jahre mitgestalten werde", sagte Gottfridsson, der bei seinem Trainer Maik Machulla hohes Ansehen genießt. "Jim hat ein hohes handballerisches Verständnis und antizipiert das Verhalten des Gegners eindrucksvoll", so der SG-Coach: "In seiner Zeit bei der SG ist er zu einem absoluten Führungsspieler gereift." In dieser Saison bildet Gottfridsson gemeinsam mit Lasse Svan das Kapitänsduo. Für seine Heimat absolvierte der Schwede bisher 79 Länderspiele. Bei der Europameisterschaft 2016 in Kroatien wurde er als "wertvollster Spieler" des Turniers ausgezeichnet.

