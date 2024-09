Zweiter Saisonsieg: HSV Hamburg gewinnt auch gegen Lemgo Stand: 28.09.2024 21:04 Uhr Der HSV Hamburg hat den jüngsten Auswärtssieg in Potsdam vergoldet: Gegen den TBV Lemgo Lippe sicherte sich die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen mit 30:26 (15:11) auch den ersten Heimerfolg der noch jungen Saison.

von Florian Neuhauss

Kreisläufer Niklas Weller mit acht Treffern und Torhüter Robin Paulsen Haug in seinem erst zweiten Bundesliga-Einsatz waren die Sieg-Garanten für die Hausherren in der mit 2.779 Zuschauern gut besuchten Sporthalle Hamburg.

Haug, der wie schon in Potsdam (31:30) einen Kopftreffer kassierte, kam am Ende auf 13 Paraden. Der HSVH schiebt sich - zumindest vorübergehend - in der Tabelle auf Rang sechs vor.

Bei den Hamburgern stand erstmals auch der neue Torwart Mohamed El-Tayar im Kader - und kam zu einem Kurzeinsatz. Bitter für den HSVH war, dass sich schon vor der Pause der dänische Kreisläufer Andreas Magaard eine schwere Fingerverletzung zuzog und damit für den Rest der Partie ausfiel.

HSVH findet zuerst ins Spiel

Die Begegnung hatte erst nach fast sechs Anfangsminuten mit nur einem Treffer Fahrt aufgenommen. Und es lief besser für die Hamburger: Weller und Casper Mortensen hatten mit je zwei Toren entscheidenden Anteil am 6:1-Lauf, der ihr Team mit 9:4 nach vorn brachte (18.).

Mortensen war es dann auch, der den zehnten Treffer für die Hausherren erzielte (10:5/18.). Lemgo, das bis dahin als Tabellenzehnter einen Platz besser platziert gewesen war, hatte sichtlich Probleme mit dem Spiel des Gegners - sowohl defensiv als auch offensiv.

Stenogramm: HSV Hamburg - TBV Lemgo Lippe 30:26 (15:11) Tore für Hamburg: Weller 8, Tissier 5, Mortensen 4/3, F. B. Andersen 3, Axmann 3, Lassen 3, Sauter 3, Magaard 1

Tore für Lemgo: Zehnder 9/8, Suton 4, Brosch 3, Hutecek 3, Faust 2, Simak 2, Wagner 2, N. Versteijnen 1

Zuschauer: 2.779

Strafminuten: 4 / 4

Angetrieben von Spielmacher Leif Tissier, der selbst zweimal traf und einige Tore vorbereitete, wuchs die Führung zwischenzeitlich auf sechs Tore. Aber nach Haug, der gerade zu Beginn einige Male seine Klasse zeigen konnte, wurden auch die Lemgoer Keeper immer mehr ein Faktor.

Lemgo überzeugt (nur) mit starker Siebenmeterquote

Und: Nach der Pause kamen die Gäste Wurf um Wurf dichter heran. Nach dem Treffer von Tim Suton waren es auf einmal nur noch zwei Treffer Vorsprung (19:17/41.). Doch eine folgende Überzahl nutzten die Hamburger, auch dank der achten Parade von Haug, um wieder vier Tore zwischen sich und den Gegner zu legen. Das 24:19 von Weller kurz darauf (47.) sorgte für beste Stimmung in der Sporthalle.

Die Gastgeber kämpften in der Defensive mit allem, was sie zu bieten hatten - und mussten einige Siebenmeter hinnehmen. Weil Lemgoes Samuel Zehnder alle verwandelte und so acht Treffer markierte, blieben bis kurz vor dem Ende Restzweifel am Hamburger Sieg. Die beseitigte dann aber Tissier mit Anbrechen der Schlussminute gegen sehr offensiv verteidigende Gäste mit dem 29:25.

