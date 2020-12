Zwei Corona-Fälle beim THW Kiel: Champions-League-Spiel fällt aus Stand: 08.12.2020 13:50 Uhr Zwei Spieler des THW Kiel sind am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Club am Dienstag mitteilte, sind die Spieler bereits in Quarantäne. Die Champions-League-Partie gegen Aalborg HB am Mittwoch wird verlegt.

Neben den beiden Spielern, deren Namen nicht genannt wurden, befindet sich der Rest des Teams und der Trainerstab in häuslicher Isolation. Das für Mittwochabend geplante Champions-League-Heimspiel gegen den dänischen Vertreter Aalborg HB wurde in Absprache mit der Europäischen Handball-Föderation verschoben. Einen neuen Termin gibt es noch nicht.

Spieler klagte über leichten Husten

Vor dem ersten Training am Montag hatte ein Spieler über leichten Husten geklagt und war dann positiv getestet worden. Auch bei einem weiteren Akteur des deutschen Handballmeisters wurde das Virus nachgewiesen. "Der THW Kiel befindet sich bezüglich weiterer, notwendiger Maßnahmen im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt", hieß es in einer Mitteilung des Clubs.

Die Kieler hatten zuletzt am Samstagabend gegen die Eulen Ludwigshafen gespielt. Die letzten Tests vor dieser Partie hätten ausschließlich negative Ergebnisse geliefert, so der THW. Das nächste Liga-Spiel würde am Sonntag beim TuSEM Essen anstehen.

