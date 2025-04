Verletzt! Handball-Legende Hens verpasst eigenes Abschiedsspiel in Hamburg Stand: 08.04.2025 14:46 Uhr Pascal Hens muss bei seinem Abschiedsspiel am Donnerstag zumindest auf dem Parkett passen. Der 45 Jahre alte Handball-Weltmeister zog sich in der Vorbereitung auf die Veranstaltung in Hamburg einen Riss der Achillessehne zu. Neben Hens wird auch dessen langjähriger Wegbegleiter Johannes Bitter in den Ruhestand verabschiedet.

Pascal Hens zog die Augenbrauen hoch. "Manchmal läuft es beschissen", sagte die Hamburger Handball-Legende zu seinem Unglück: "In dem Fall sehr beschissen."

Wenn am Donnerstag "Team Pommes" gegen "Team Jogi" antritt, wird Hens nun als "dritter Trainer" dabei sein, sagte er am Dienstag in seiner Videobotschaft bei Instagram: "Ich wollte mich auch ein bisschen vorbereiten, und obwohl viele gesagt haben, 'Verletz' dich nicht', ist es natürlich so gekommen."

"Ich war sehr niedergeschlagen"

Geschehen sei das am Montag. "Ich war sehr niedergeschlagen, aber wir blicken nach vorne. Das Spiel findet natürlich trotz allem statt. Wir haben genug Legenden am Start. Wir machen das Beste draus und werden das Abschiedsspiel trotzdem zu einem herausragenden Event machen."

Verspäteter Abschied für Hens

Das Spiel in der Hamburger Arena (19 Uhr) ist vor allem für Hens ein verspäteter Abschied, bereits 2017 hatte der Rückraumspieler seine Karriere beendet. Der 42 Jahre alte Torwart-Riese Bitter hörte im vergangenen Winter auf, gemeinsam waren beide 2007 Weltmeister. Auch für den HSV Hamburg standen sie jahrelang gemeinsam auf der Platte, holten unter anderem die Titel in der Bundesliga und der Champions League.

