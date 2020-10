TSV Hannover-Burgdorf verschenkt den Sieg Stand: 22.10.2020 20:49 Uhr Die "Recken" haben am Donnerstagabend im Handball-Bundesligaspiel gegen den Bergischen HC in 74 Sekunden eine Drei-Tore-Führung verspielt. Nun sind es nach dem fünften Spieltag nur 5:5 Punkte.

von Christian Görtzen

Als die Schlusssirene ertönte, herrschte weitgehend Stille in der Arena von Hannover. Nur die Spieler des Bergischen HC waren zu hören, wie sie jubelten und juchzten. Das Team der TSV Hannover-Burgdorf und ihre 1.635 Zuschauer konnten es nicht fassen. 74 Sekunden vor dem Ende hatten sie noch mit 30:27 geführt, sowohl Fabian Böhm als auch Alfred Jönsson boten sich danach glasklare Chancen, um die Partie zu den eigenen Gunsten zu entscheiden. Doch sie scheiterten an Torwart Tomas Mrkva. Und mit der letzten Aktion der Partie erzielte Arnor Thor Gunnarsson per Siebenmeter den Ausgleich zum 30:30-Endstand. Die Mannschaft von TSV-Trainer Carlos Ortega hatte einen Punkt verschenkt.

TSV vorne zu einfallslos, hinten zu offen

Den "Recken" war ein guter Start in die Partie gelungen. Rechtsaußen Johan Hansen sorgte mit seinem schon 26. Saisontor für die 3:1-Führung (4.). Nach und nach ging aber der Zugriff in der Deckung verloren, die Würfe des BHC wurden nur unzureichend geblockt, und vor allem bei dessen Angriffen über die rechte Seite war das Abwehrverhalten der Gastgeber so manches Mal nicht schnell und konsequent genug. Die Folge: Aus einer eigenen 5:3-Führung wurde schnell ein 5:7-Rückstand (17.). Zwar bemühte sich der Schwede Jönsson, dem Offensivspiel der Niedersachsen Struktur zu geben, doch es fehlte diesem zu oft die Überraschungsmomente.

Gerade in der Schlussphase wollten es die Norddeutschen allzu häufig erzwingen. Einige Male blieben die Angriffe in der Deckung des Gegners hängen, in anderer Situation scheiterten sie - wie Jönsson beim Stand von 12:16 (28.) - mit ihren Würfen an BHC-Torhüter Christopher Rudeck. Hannes Feise sorgte mit seinem Tor unmittelbar vor der Sirene zumindest dafür, dass es nur mit einem 13:17 in die Pause ging.

Hannover-Burgdorf tappt in die Wurffallen

Vermutlich ist Ortega in der Kabine recht deutlich geworden, denn zum Beginn der zweiten Hälfte zeigte sich sein Team erheblich verbessert, gerade in der Deckung. Der Lohn: Es gelang ein 4:0-Lauf, Böhm glich zum 17:17 (36.) aus. Der deutsche Nationalspieler sorgte auch kurz darauf für das 20:18 (40.).

Allerdings: Der Bergische HC ließ sich nicht abschütteln. Nach dem 23:23 durch den starken Gästspieler David Schmidt (47.) gab es im TSV-Tor den Wechsel retour - Urban Lesjak kam wieder für Domenico Ebner, der ihn in der 18. Minute ersetzt hatte. Und Lesjak lieferte. Beim Stand von 29:27 hielt der Slowene 90 Sekunden vor dem Ende einen Wurf von Fabian Gutbrod. Der Sieg lag auf dem Silberteller für die "Recken", erst recht, weil gleich danach Böhm mit seinem neunten Tor zum 30:27 traf. Doch die Norddeutschen nahmen in sich nicht. Der BHC ging kurz vor Schluss "all in", setzte auf Wurffallen - und die "Recken" fielen rein.

TSV Hannover-Burgdorf - Bergischer HC 30:30 (13:17) Tore Hannover-Burgdorf: Böhm (9), Jonsson (5), Brozovic (4), Hansen (3/2), Feise (2), Martinovic (2), Kuzmanovski (2), Cehte (1), Pevnov (1), Donker (1)

Tore Bergischer HC: Babak (7), Gunnarsson (6/3), Schmidt (5), Majdzinski (4), Nikolaisen (3), Boomhouwer (2), Gutbrod (2), Rudeck (1)

Zuschauer: 1.635

