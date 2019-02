Stand: 24.02.2019 16:28 Uhr

THW Kiel wahrt im EHF-Cup weiße Weste

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat seine weiße Weste im EHF-Cup gewahrt. Die Schleswig-Holsteiner feierten am Sonntagnachmittag in der Gruppe D den dritten Sieg im dritten Spiel. Gegen den zuvor ebenfalls noch verlustpunktfreien dänischen Vertreter GOG Handbold gewannen die "Zebras" mit 37:23 (19:10). Die Aussichten des Bundesligisten auf den Einzug in die nächste Runde - die ersten beiden Teams kommen weiter - sind nun glänzend.

Kiel sorgt schnell für klare Verhältnisse

Der THW präsentierte sich vor eigenem Publikum von Beginn an sehr spielfreudig. Geradezu traumwandlerisch sicher schlossen die Norddeutschen ihre zügig vorgetragenen Angriffe ab. Und das, obwohl in Domagoj Duvnjak das "Herz" des Kieler Spiels angeschlagen auf der Bank saß. Da sich Keeper Niklas Landin gegen seinen Ex-Club zudem in Gala-Form zeigte, war die Begegnung schnell vorentschieden. Nach 15 Minuten stand es 10:5, kurz vor der Pause hatten die "Zebras" ihren Vorsprung dann verdoppelt (19:9/28.). Das junge dänische Team hatte nicht viel entgegenzusetzen. Nur Rechtsaußen Odinn Thor Rikhardsson genügte in der ersten Hälfte höheren Ansprüchen.

Gislason-Team nicht ernsthaft gefordert

Nach dem Seitenwechsel hielt die Kieler Dominanz unverändert an. Trotz des eng getakteten Terminplans - der THW bestritt sein sechstes Spiel innerhalb von 17 Tagen - hielt das Team von Trainer Alfred Gislason das Tempo hoch. Zu hoch für den Gast, der in der Deckung keinen Zugriff bekam und den "Zebras" viele freie Würfe gestattete. Insbesondere die Außen Niclas Ekberg (rechts) und Rune Dahmke profitierten von der schwachen dänischen Abwehrleistung. Und hinten brachte Landin seine Landsleute weiter zur Verzweiflung. Während die Mannen aus Gudme den Auftritt an der Ostsee vermutlich in der Rubrik "Erfahrungen sammeln" einordnen werden, war es für den deutschen Rekordmeister letztlich eine bessere Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 24.02.2019 | 17:25 Uhr