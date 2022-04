THW Kiel nimmt Pokal-Schwung mit in die Handball-Bundesliga Stand: 28.04.2022 20:42 Uhr Der THW Kiel hat im ersten Spiel nach dem Triumph im DHB-Pokal auch in der Handball-Bundesliga gewonnen. Der Tabellenzweite ließ beim 27:24 (13:8) gegen die HSG Wetzlar am Ende allerdings noch mal Spannung aufkommen.

Die "Zebras" können machen, was sie wollen: Um noch eine Chance in Sachen Meisterschaft zu haben, muss Spitzenreiter SC Magdeburg noch mehrfach patzen. Aber vielleicht hat ja die deutliche Schlappe im Pokal gegen den THW bei den Sachsen-Anhaltern Spuren hinterlassen. Am Sonntag (14 Uhr) trifft Magdeburg auf die Füchse Berlin.

"Wenn sie Eier haben, schaffen sie das", hatte THW-Superstar Sander Sagosen jüngst mit Bezug auf die sechs Punkte Vorsprung des SCM gesagt und Rune Dahmke nach dem 28:21-Finalerfolg hinzugefügt: "Wir sehen das als kleine Erinnerung, dass wir nicht ganz weg sind von der Bildfläche."

Landin wieder bärenstark, HSG kommt am Ende ran

Gegen Wetzlar brauchten die Kieler nicht lange, um wieder auf Betriebstemperatur zu kommen. Sven Ehrig brachte die Schleswig-Holsteiner in der 14. Minute erstmals mit zwei Treffern in Führung (8:6). Dann leistete sich Wetzlars Adam Nyfjall einen technischen Fehler - und Kiel zog davon. Großen Anteil daran hatte einmal mehr Torhüter Niklas Landin, der am Ende 21 Paraden verzeichnet hatte.

Stenogramm: THW Kiel - HSG Wetzlar 27:24 (13:8) Tore für Kiel: Ehrig 4, Bilyk 3, Ekberg 3/3, Pekeler 3, Weinhold 3, Wiencek 3, Dahmke 2, M. Landin 2, Sagosen 2, Duvnjak 1, Reinkind 1

Tore für Wetzlar: Cavor 5, Forsell Schefvert 4, Danner 3, Mellegard 3, Fredriksen 2, Holst 2/2, T. Klimpke 1, Mirkulovski 1, Novak 1, Nyfjäll 1, Weissgerber 1

Zuschauer: 9.613

Strafminuten: - / 10

Disqualifikation: - / Nyfjäll (28./Unsportlichkeit), Danner (46./3. Zeitstrafe)

Sechs Minuten nach der Pause erhöhte Steffen Weinhold auf 18:10 - und es sah alles nach einem Kantersieg aus. Doch in der Schlussphase kehrte beim THW der Schlendrian ein. Die HSG kam Tor um Tor heran. Und zwei Minuten vor dem Ende verkürzte Stefan Cavor auf zwei Treffer (23:25). Kiels Trainer Filip Jicha nahm eine Auszeit und sorgte damit für Ruhe. Sagosen ließ am Ende keine Zweifel mehr am Sieg aufkommen.

