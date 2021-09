THW Kiel gewinnt Landesderby gegen Flensburg-Handewitt Stand: 19.09.2021 15:12 Uhr Handball-Rekordmeister THW Kiel hat das 101. Handball-Landesderby gegen die SG Flensburg-Handewitt mit 33:23 (18:14) für sich entschieden. Der zweite Abschnitt war eine Machtdemonstration der "Zebras".

von Hanno Bode

Die zugelassenen 9.000 Zuschauer in der Ostseehalle - erstmals seit Pandemie-Beginn war die Arena fast ausverkauft - sahen zunächst ein Duell auf Augenhöhe. Die ersatzgeschwächten Gäste, denen nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Goran Sögard, Lasse Kjaer Möller, Franz Semper und Magnus Röd lediglich drei Rückraumspieler (allesamt Rechtshänder) zur Verfügung standen, versuchten über die Schnelle Mitte sowie im Eins gegen Eins zum Erfolg zu kommen.

Bis zum Stand von 7:7 waren sie damit erfolgreich. Dann aber hatte sich die THW-Deckung um den robusten Mittelblock Patrick Wiencek/Hendrik Pekeler darauf eingestellt. Zudem kam Keeper Niklas Landin nun so richtig auf Betriebstemperatur. Die Folge: Die "Zebras" zogen mit einem eindrucksvollen Zwischenspurt auf 15:9 davon (24.).

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle der Handball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

THW kommt über die Halbpositionen zum Erfolg

Insbesondere über die Halbpositionen kam das Team von Coach Filip Jicha im ersten Abschnitt zum Erfolg. Sander Sagosen (links) und Harald Reinkind bestachen durch viel Zug zum Tor und Präzision und Wucht bei ihren Abschlüssen. Zur Halbzeit hatten beide je vier Treffer erzielt. Erst in der Schlussphase des ersten Durchgangs gelang es den Flensburgern besser, den Kieler Rückraum etwas mehr auf Distanz zu halten.

Der Mitte des ersten Abschnitts für den glücklosen Benjamin Buric eingewechselte Keeper Kevin Möller wurde zudem zum erhofften Faktor, sodass der Rückstand des Vizemeisters nach 30 Minuten "nur" vier Treffer betrug.

VIDEO: THW-Torwart Landin: "Derbysieg in voller Halle bedeutet unglaublich viel" (2 Min)

Flensburg im zweiten Abschnitt von Kiel vorgeführt

Hatten die letzten Minuten vor dem Pausentee durchaus noch Anlass zur Hoffnung auf eine Wende für die SG gegeben, wurde der Vizemeister in der zweiten Hälfte vom wie entfesselt aufspielenden Branchenführer geradezu vorgeführt. "Beim THW Kiel läuft alles. Die haben einfach einen Lauf", sagte ARD-Handballexperte Dominik Klein zur Kieler Machtdemonstration. Das Jicha-Team zog bis auf 27:18 (47.) davon und sorgte damit für die endgültige Entscheidung.

Allerdings profitierten die "Zebras" auch von der schwachen Angriffsleistung des Erzrivalen sowie dessen kleinem Kader. Denn neben Rückraum-Alternativen mangelte es der SG drei Tage nach dem schweren Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona am Ende auch an Kraft, um die Partie offener gestalten zu können.

SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke kündigte im Halbzeit-Interview mit dem Sportclub an, nach Verstärkungen Ausschau zu halten. "Aber das ist in dieser Zeit nicht so einfach. Und es muss auch passen und Sinn machen", sagte der Manager.

VIDEO: SG-Geschäftsführer Schmäschke: "Natürlich schauen wir uns um" (1 Min)

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 19.09.2021 | 22:50 Uhr