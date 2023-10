THW Kiel - Kielce: Erster Hochkaräter in der Champions League Stand: 10.10.2023 09:45 Uhr Der glatte Sieg im Nordduell gegen Hamburg war Balsam auf die Kieler Seele. Ausruhen können sich die Schleswig-Holsteiner allerdings nicht. Bereits am Mittwoch um 20.45 Uhr wollen die "Zebras" in der Champions League nachlegen. Gegner Kielce ist der erste Hochkaräter.

von Jan Kirschner

Das völlig unerwartete Pokal-Aus gegen Wetzlar und drei Bundesliga-Niederlagen am Stück hatten etwas am Kieler Selbstverständnis genagt. Dann erfasste auch noch eine Krankheitswelle den Traditionsverein. Spieler, Trainer und Umfeld waren betroffen. Gegen Hamburg fehlten Torhüter Tomas Mrkva und Abwehrchef Hendrik Pekeler, Spielmacher Nikola Bilyk blieb auf der Bank.

Noch ist nicht klar, wie gegen den polnischen Serienmeister Kielce das Gesicht der Mannschaft aussehen wird. Die seelische Verfassung wird nach dem klaren Sieg über den HSVH aber wieder besser sein. "Jetzt würde ich gerne die gute Laune und den Arbeitswillen beibehalten, damit wir den Prozess fortsetzen können", sagte THW-Coach Filip Jicha.

Kielce mit positiver Bilanz gegen Kiel

Jicha weiß um die Komplexität der Aufgabe, die nun ansteht. Es gibt nur sehr wenige Teams in der Handball-Welt, die eine positive Bilanz gegen den deutschen Rekordmeister aufweisen. Dazu gehört Kielce, das von elf Partien immerhin sechs gewinnen konnte. Im Februar allerdings, beim bislang letzten Duell beider Kontrahenten, hatten die Kieler knapp mit 32:29 die Nase vorn.

Beim polnischen Top-Club ist inzwischen der niederländische Geschäftsmann Bertus Servaas nach 21 Jahren als Präsident zurückgetreten. Finanziell stand Kielce immer mal wieder vor Herausforderungen, aber erneut verfügt der Vorjahresfinalist über einen starken Kader. Herzstück ist die fast schon magische Familien-Troika mit Trainer Talant Dujshebaev und seinen beiden Söhnen Alex und Daniel.

Ex-THW-Keeper Wolff fällt verletzt aus

Dem Team gehört auch Andreas Wolff an. Der deutsche Nationalkeeper, der zwischen 2016 und 2019 das THW-Tor hütete, laboriert allerdings an einem Bandscheibenvorfall und befindet sich in der Reha-Phase.

Auch ohne ihn scheint Kielce ein Anwärter auf die ersten Plätze zu sein. Zwar gab es zum Auftakt eine Niederlage gegen Aalborg, doch jüngst gelang ein knapper Erfolg über Paris Saint-Germain. Der THW hat eine weiße Weste. "Unsere 6:0 Punkte geben Selbstbewusstsein - und das nehmen wir mit ins Spiel", kündigte THW-Rückraumspieler Karl Wallinius an.

