THW Kiel: Gegen Aalborg geht's um Rang drei Stand: 07.12.2020 11:41 Uhr Die ganz großen Ambitionen muss der THW Kiel in der Champions League zur Seite packen. Nach zuletzt nur einem Punkt aus vier Spielen ist der Zug für den direkten Einzug ins Viertelfinale abgefahren.

von Jan Kirschner

"Wir haben ja noch einige Spiele, die wir besser gestalten können. Deshalb müssen wir jetzt mehr nach vorn als zurück schauen", sagte THW-Kapitän Patrick Wiencek nach der 33:41-Niederlage vergangene Woche in Ungarn. In der letzten Königsklassen-Partie des Jahres ist am Mittwoch um 18.45 Uhr Aalborg Handbold in Kiel zu Gast.

Kampf um Rang drei

Es geht um den dritten Rang in der Staffel B, und damit um eine möglichst gute Ausgangssituation für das Achtelfinale. Den hat der dänische Meister zurzeit inne, der zuletzt mit einem Auswärtssieg in Veszprém und einer knappen Drei-Tore-Niederlage gegen Barcelona aufhorchen ließ.

"Aalborg kommt mit viel Tempo", warnte THW-Linkshänder Steffen Weinhold. "Im Gegensatz zu unseren letzten Spielen in Veszprém oder gegen Barcelona müssen wir unsere schlechten Phasen verkürzen." Die Kieler Erinnerungen an Aalborg sind gut: Ende Oktober glückte ein glatter 31:23-Erfolg in Nordjütland. Überragender Mann war Sander Sagosen, der an seiner ehemaligen Wirkungsstätte (2014 bis 2017) elf Mal traf.

Fragezeichen hinter Weinhold-Einsatz

Am späten Sonnabend lösten die Kieler ihre Bundesliga-Aufgabe gegen Ludwigshafen (29:19) souverän. "Wir konnten die Belastung auf alle Schultern verteilen und eine neue Abwehrvariante ausprobieren", erklärte Filip Jicha. Der zufriedene THW-Trainer gab seiner Mannschaft für Sonntag frei. Gegen Aalborg dürften bis auf Nikola Bilyk (Kreuzbandriss) alle Mann an Bord sein. Fragezeichen stehen allerdings noch hinter dem Einsatz von Weinhold, der nach einem Zusammenstoß in der Sonnabend-Partie mit drei Stichen an der linken Hand versorgt werden musste.

