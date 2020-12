THW Kiel: Die Könige von Köln feiern, fehlen aber bei der WM Stand: 30.12.2020 12:40 Uhr Der THW Kiel ist zurück auf Europas Handball-Thron. Bei einer insgesamt bärenstarken Leistung im Champions-League-Finale gegen Barcelona ragten die deutschen Nationalspieler Steffen Weinhold, Patrick Wiencek und vor allem Hendrik Pekeler heraus. Bei der WM in Ägypten werden sie nicht dabei sein.

von Matthias Heidrich

Bundestrainer Alfred Gislason wird den Triumphzug der Kieler in Köln mit gemischten Gefühlen verfolgt haben. Während Weinhold im Angriff Verantwortung übernahm und verlässlich traf, räumten hinten Wiencek und Pekeler mächtig auf. Pekeler, der zudem noch vier Treffer zum Sieg gegen den Topfavoriten aus Barcelona beisteuerte, wurde verdient zum "Wertvollsten Spieler" (Most Valuable Player, MVP) des Final Fours gekürt.

Mega-WM in Ägypten steht an

Bei der am 13. Januar beginnenden Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten werden ausgerechnet diese drei "THW-Könige" nicht im Trikot der deutschen Nationalmannschaft auflaufen. Alle drei hatten bereits Mitte Dezember erklärt, aus familiären Gründen während der Corona-Krise nicht zu dem Mega-Turnier nach Nordafrika reisen zu wollen. In Ägypten treten erstmals 32 Teams an, erst am 31. Januar steht der Sieger fest.

"Die allgemeine Entwicklung der Corona-Pandemie mit dem erneuten harten Lockdown macht mir als Familienvater Sorgen, und ich kann meine Frau und meine Töchter in dieser Zeit nicht über vier Wochen allein lassen", hatte Pekeler seine WM-Absage begründet. Nach dem Champions-League-Sieg hielt sich der "MVP" zurück, trat nicht vor die Mikrofone.

Sagosen, Duvnjak und Landin in Ägypten dabei

Viele internationale Kieler Topstars werden hingegen in Ägypten auflaufen. Domagoj Duvnjak, der "Unvollendete", möchte mit Kroatien endlich einmal Gold gewinnen, hatte sich zuvor allerdings für eine Absage des Turniers ausgesprochen. Die Brüder Niklas und Magnus Landin stehen in Dänemarks WM-Kader, ebenso wie THW-Superstar Sander Sagosen aus Norwegen. " Unser Verband und der Weltverband werden für unsere Sicherheit sorgen ", hatte Kiels Rückraum-Ass jüngst gesagt.

Für sie geht es kurz nach dem Jahreswechsel bereits weiter in der Handball-Mühle, mit der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft.

Weinhold: "Echt froh über ein paar Tage ohne Handball"

Für Wiencek, Pekeler und Weinhold steht nun tatsächlich mal eine Pause auf dem Programm. Ebenso wie für ihren schwedischen Teamkollegen Niclas Ekberg. Der Rechtsaußen, im Finale von Köln mit acht Toren bester THW-Werfer, ist bei der WM ebenfalls nicht dabei, steht lediglich im Reserve-Kader der Schweden.

"Ich werde die WM natürlich verfolgen", sagte Weinhold, "ich drücke der Mannschaft alle Daumen. Aber ich bin echt froh über ein paar Tage ohne Handball." Sehr zum Leidwesen von Bundestrainer Gislason.

