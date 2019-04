Stand: 06.04.2019 17:37 Uhr

Starke "Recken" verpassen die Überraschung von Johannes Freytag, NDR.de

Sie waren so nah dran, mussten sich aber doch geschlagen geben: Die TSV Hannover-Burgdorf hat am Sonnabend in Hamburg beim Final Four das Halbfinale um den deutschen Handball-Pokal denkbar knapp mit 29:30 (11:15) gegen den Favoriten SC Magdeburg verloren und so den Einzug in das Endspiel verpasst. Christian O'Sullivan erzielte zwei Sekunden vor dem Ende den entscheidenden Treffer. "Wir haben ein unglaubliches Spiel abgeliefert, das war der Wahnsinn", sagte TSV-Rechtsaußen Timo Kastening nach der Niederlage enttäuscht. Beste Werfer der Partie waren Magdeburgs Michael Damgaard mit 15 Toren sowie auf Hannoveraner Seite Morten Olsen mit sieben Treffern.

Hannovers Offensive enttäuscht in Durchgang eins

Hannover-Burgdorf - SC Magdeburg 29:30 (11:15) Tore Hannover : Olsen 7, Häfner 6, Kastening 6/1, Mävers 3/3, Pevnov 3, Büchner 2, Cehte 1, Feise 1

Tore Magdeburg: Damgaard 15, Weber 5, O´Sullivan 4, Lagergren 2, Musche 2, Bezjak 1, Chrapkowski 1

Zuschauer: 13.200 (ausverkauft)

Strafminuten: 4 / 6

Disqualifikation: Kastening (35.) / -

Die "Recken" kamen schlecht in die Partie. Auch bedingt durch eine Zeitstrafe gegen Kai Häfner (6.) lagen die Niedersachsen nach zehn Minuten mit 1:4 zurück. Die TSV ließ zu viele eigene Möglichkeiten liegen. So scheiterte beispielsweise Timo Kastening nach einem Tempogegenstoß im Eins-gegen-Eins an Magdeburgs Keeper Jannick Green und verwarf kurz darauf auch einen Siebenmeter. Zwar fingen sich die "Recken" und kamen dank einiger starken Paraden von Martin Ziemer bis auf einen Treffer heran (5:6/18.), danach brachen sie aber wieder ein. Während Häfner und Fabian Böhm auf Seiten der Niedersachsen blass blieben, traf der Däne Damgaard weiter nahezu nach Belieben und hatte zur Pause schon neun Tore zur Magdeburger 15:11-Führung beigesteuert.

"Recken" drehen die Partie und verlieren doch

Als Vincent Büchner im zweiten Durchgang nur die Latte traf, wenig später Kastening die Rote Karte sah (35.) und Damgaard seinen zehnten Treffer erzielte (18:15/38.), schien eine Vorentscheidung zugunsten des Favoriten gefallen zu sein. Doch danach ging ein Ruck durch die Mannschaft von Carlos Ortega, Hannover bäumte sich auf: Mit einem 4:0-Lauf binnen vier Minuten ging der Außenseiter erstmals in der Partie in Führung (42./19:18). Die Wende war vor allem an der Offensive der "Recken" festzumachen, die ihre Chancen konsequenter nutzte. Nun war es ein packender Pokalfight, in dem plötzlich die TSV tonangebend war. Häfner sorgte mit seinem fünften Treffer für einen nicht für möglich gehaltenen Drei-Tore-Vorsprung (24:21/49.). Aber es blieb weiter eng, Magdeburg glich wieder aus (24:24/53.). Die "Crunchtime" wurde dramatisch: Robert Webers 29:28 (59.) glich Youngster Veit Mävers per Siebenmeter aus. Doch mit der Schlusssirene sorgte Christian O'Sullivan für den Magdeburger Siegtreffer.

