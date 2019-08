Stand: 21.08.2019 21:24 Uhr

Spannender Handball-Supercup: Flensburg schlägt Kiel von Ingmar Deneke, NDR.de

Die SG Flensburg-Handewitt hat den Handball-Supercup 2019 gewonnen. Der deutsche Meister setzte sich am Mittwochabend gegen Pokalsieger THW Kiel mit 4:3 im Siebenmeterwerfen durch. Nach der regulären Spielzeit stand es 28:28 (13:14). Das 100. Landesderby zwischen den beiden Nordrivalen fand in Düsseldorf statt. Vor 9.713 Zuschauern war Johannes Golla mit acht Treffern bester Schütze der Flensburger. Auf der Gegenseite trafen Niclas Ekberg, Domagoj Duvnjak und Magnus Jacobsen (je fünf) am häufigsten.

Nord-Duell auf Augenhöhe

Das erste Tor der prestigeträchtigen Partie erzielte Flensburgs Jim Gottfridsson nach 58 Sekunden. Die SG, die die Abgänge von Kapitän Tobias Karlsson und Rasmus Lauge (Spieler des Saison) verkraften musste, erwischte den besseren Start, führte nach sechs Minuten mit 4:2. Doch auch die Kieler, in der Vorbereitung unter anderem mit Siegen gegen die internationalen Top-Clubs Paris St. Germain und FC Barcelona, zeigten flüssige Angriffe und glichen schnell zum 4:4 aus (9.). Und fünf Minuten später lag der Pokalsieger erstmals vorne (7:6). "Wir müssen dagegen halten", appellierte Flensburgs Coach Maik Machulla an seine Spieler in einer Auszeit in der 20. Minute, denn der THW hatte seinen Vorsprung mittlerweile auf drei Treffer ausgebaut (11:8). Eine Ansage mit Wirkung: Erst der Ausgleich zum 11:11 (24.), dann die 14:13-Führung zur Halbzeit.

Duvnjak vergibt Siegchance

Vier Minuten waren in der zweiten Hälfte gespielt, da trug sich auch Kiels Kapitän Duvnjak erstmals in die Torschützenliste ein (15:16). Teamkollege Steffen Weinhold legte kurz darauf zum 16:16 nach. Es blieb ein Hin und Her, kein Team konnte sich absetzen. Feine Angriffe wechselten sich auf beiden Seiten mit leichten Fehlern ab. Die Zuschauer bekamen die erhoffte spannende Schlussphase - Spielstand gut fünf Minuten vor dem Ende: 26:26. Als Golla 30 Sekunden vor Schluss eine Zweiminuten-Strafe bekam, konnten die Kieler ihre Überzahl nicht nutzen - Duvnjak warf im letzten Versuch der regulären Spielzeit weit übers Tor.

Buric: Erst Bank, dann Matchwinner

Keine Verlängerung, die Entscheidung fiel von der Siebenmeter-Linie. Mit frischem Personal im Tor. Bei Flensburg wechselte sich der zuvor durchspielende Torbjörn Bergerud mit Benjamin Buric ab. Beim THW kam neben der Nummer eins Niklas Landin auch Neuzugang Dario Quenstedt zum Zuge. Das entscheidende Duell gewann Buric gegen Duvnjak - kurz darauf lagen sich die siegreichen Flensburger in den Armen.

