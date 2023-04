SG Flensburg-Handewitt startet in "geilsten Wochen der Saison" Stand: 11.04.2023 09:37 Uhr Jetzt geht es Schlag auf Schlag für die SG Flensburg-Handewitt. Innerhalb von nur zwei Wochen stehen das Final Four im DHB-Pokal, das Landesderby gegen den THW Kiel und die Viertelfinals in der European League auf dem Programm.

von Jan Kirschner

"So etwas habe ich mit der SG noch nicht erlebt", sagte SG-Rückraumakteur Göran Sögard. "Danach sind wir hoffentlich obenauf, es kann aber auch die große Ernüchterung einkehren." Den Auftakt in die höchst stressigen Tage macht die Europapokal-Reise nach Spanien, wo es heute um 18.45 Uhr gegen BM Granollers um eine gute Ausgangsbasis für das Rückspiel eine Woche später geht.

Die Flensburger hatten auf eine kürzere Tour gehofft. Die Handballer von Skanderborg-Aarhus hatten vor den Toren Barcelonas gewonnen, zogen dann aber doch noch den Kürzeren gegen den spanischen Vizemeister. "Eine Reise nach Dänemark wäre natürlich angenehmer, aber wir mögen auch die Sonne des Südens", erklärte SG-Linkshänder Franz Semper mit einem Lächeln.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle der European League Finalrunde Ergebnisse und die Spieltage im Überblick. mehr

Ein Sieg und eine Niederlage gegen Granollers

Der BM Granollers ist einer der Traditionsvereine schlechthin im europäischen Handball. Seit 1965 sind die Handballer aus der kleinen Stadt im Großraum von Barcelona erstklassig und gewannen zehn Mal die spanische Meisterschaft. 1976 landete gar der erstmals ausgetragene Europacup der Pokalsieger am Mittelmeer. Später folgten zwei EHF-Cups.

In diesem Wettbewerb kreuzten sich auch zwei Mal die Wege mit der SG. 1996 behielt Granollers im Halbfinale die Oberhand und holte den Pokal, 1997 revanchierte sich die SG und kürte sich kurz darauf zum Nachfolger. In der heutigen European League bildet ein Final-Four-Turnier den Abschluss - und das wird am 27. und 28. Mai in Flensburg ausgetragen. Da will der Lokalmatador natürlich dabei sein.

Fragezeichen bei Lindskog und Mensing

Personell gab es zuletzt noch ein paar Fragezeichen. Der dritte Kreisläufer Anton Lindskog fehlte krankheitsbedingt, während der zuletzt so treffsichere Aaron Mensing mit dem Fuß umknickte. "Hoffentlich fällt er nicht aus, denn er bringt eine Extra-Qualität mit", meinte SG-Trainer Maik Machulla. Torwart Kevin Möller und Spielmacher Jim Gottfridsson stehen nach längerer Verletzungspause wieder im Kader, suchen aber noch etwas nach dem Rhythmus.

Golla: "Die geilsten Wochen der Saison"

So oder so: In Granollers soll schon ein Vorsprung herausgeholt werden, um eine Woche später den größten Stress zu vermeiden. Das Rückspiel vor heimischer Kulisse ist für Dienstag angesetzt - nur zwei Tage nach dem Pokalfinale von Köln. Ein fast schon irrer Spielplan. "Man kann das positiv sehen", zeigte sich SG-Kapitän Johannes Golla optimistisch. "Wir sagen uns: Jetzt kommen die geilsten Wochen der Saison."

Weitere Informationen Flensburg-Handewitt spaziert ins Viertelfinale der European League Der Handball-Bundesligist gewann auch das Achtelfinal-Rückspiel gegen Titelverteidiger Benfica Lissabon mühelos mit 33:28. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 11.04.2023 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Handball-Europacup SG Flensburg-Handewitt