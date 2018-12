Stand: 16.12.2018 16:37 Uhr

SG Flensburg-Handewitt spielt perfekte Hinrunde

Die SG Flensburg-Handewitt bleibt in der Handball-Bundesliga auch nach dem 17. Spieltag ohne Minuspunkt Tabellenführer. Der deutsche Meister gewann am Sonntag nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte sein Heimspiel gegen den Bergischen HC mit 25:23 (9:11) und vollendete damit seine perfekte Halbserie. Die SG ist nach dem TBV Lemgo in der Saison 2002/2003 und dem THW Kiel in der Spielzeit 2011/2012 erst der dritte Verein, der alle Partien in der Hinrunde gewonnen hat. Saisonübergreifend hat der Meister sogar 25 Siege in Serie gefeiert. "Das macht mich schon sehr stolz. Weil das zeigt, dass wir einen guten Job machen und jeden dritten Tag hier am Limit spielen", freute sich SG-Trainer Maik Machulla, der am Abend Gast im Sportclub des NDR Fernsehens ist.

Machulla: "Das macht mich sehr stolz" 16.12.2018 16:15 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt hat mit 17 Siegen in 17 Spielen eine perfekte Hinrunde in der Handball-Bundesliga gespielt. "Das macht mich schon sehr stolz", erklärte Trainer Maik Machulla.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

BHC-Keeper Rudeck mit überragender erster Hälfte

Der Weg zum 17. Saisonerfolg war allerdings steinig für die Schleswig-Holsteiner. BHC-Keeper Christopher Rudeck spielte zunächst die Partie seines Lebens und entschärfte zehn der ersten zwölf Flensburger Würfe. "Unfassbar", sagte Machulla. Zwischenstand nach 17 Minuten: 2:6. Ein wenig besser wurde die Chancenverwertung der SG, die durch Holger Glandorf in der Schluss-Sekunde des ersten Durchgangs noch auf 9:11 verkürzte. Trotzdem hatte Flensburg nach seiner wohl schlechtesten Hälfte in dieser Saison noch eine Menge Arbeit vor sich, um seine Siegesserie zu verteidigen.

SG steigert sich nach dem Seitenwechsel

Flensburg - Bergischer HC 25:23 (9:11) Tore für Flensburg: Röd 5, Gottfridsson 4, Lauge 4, Wanne 3/2, Zachariassen 3, Jöndal 2/2, Steinhauser 2, Glandorf 1, Golla 1

Tore für Wetzlar: Arnesson 5/1, Criciotoiu 5, Petrovsky 5, Bettin 2, Nippes 2, Babak 1, Boomhouwer 1, Darj 1, Kotrc 1

Zuschauer: 6.104

Die Bergischen dachten aber nicht daran, ihr Konzept aufzugeben. Sie spielten ihre Angriffe so lang wie möglich aus und verhinderten Gegenstöße der Gastgeber, die aber besser in die Partie kamen. Anders Zachariassen markierte in der 40. Minute den 14:14-Ausgleich. Jim Gottfridsson legte nach und erzielte die erste Führung für die SG. Die Wende? Noch nicht. Der BHC hielt weiterhin zäh dagegen, doch Flensburg hatte die größeren Reserven und in Benjamin Buric nun auch den besseren Keeper. Gottfridssons Tor zum 22:19 (51.) war die Vorentscheidung. Letztlich sprang für den Favoriten doch noch der erwartete Sieg heraus.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 16.12.2018 | 22:50 Uhr