Stand: 03.03.2019 14:45 Uhr

"Recken" erreichen nur Remis gegen Tatabanya von Christian Görtzen, NDR.de

Die TSV Hannover-Burgdorf kann sich auf die Handball-Bundesliga und das Final Four im DHB-Pokal konzentrieren. Im EHF-Cup bewegen sich die Chancen auf das Erreichen des Viertelfinals nach dem 27:27 (14:14) gegen den ungarischen Spitzenclub Tatabanya KC nur noch im theoretischen Bereich. Die Mannschaft von Trainer Carlos Ortega, die zuletzt viermal hintereinander in der Bundesliga gewonnen hatte, bot am Sonntag eine insgesamt enttäuschende Leistung. Nach dem vierten Spieltag können die Niedersachsen nur 3:5 Punkte vorweisen. Selbst wenn sie noch die restlichen beiden Spiele der Gruppe B in Rabotnik (Mazedonien) und gegen Nexe Nasice (Kroatien) gewinnen und auf 7:5 Punkte kommen sollten, dürfte es nicht mehr für das Weiterkommen reichen.

Denn im EHF-Cup gibt es den ungewöhnlichen Modus, dass der Ausrichter des Finalturniers - in diesem Jahr der THW Kiel - durch einen Gruppensieg direkt ins Halbfinale einzieht. Und es sieht ganz danach aus, dass den "Zebras" dies auch gelingen wird. Träte der Fall ein, müsste der Gruppenzweite mit der schwächsten Punktausbeute oder gar der schlechtesten Tordifferenz ausscheiden. "Die Recken" befinden sich somit also auch in einem gruppenübergreifenden Wettbewerb.

Auf und Ab in Halbzeit eins

TSV Hannover-Burgsdorf - Tatabanya KC 27:27 (14:14) Tore Hannover-Burgdorf: Böhm 5, Kastening 5/1, Mävers 5/5, Olsen 5, K. Häfner 3, Brozovic 1, Büchner 1, Cehte 1, Pevnov 1

Tore Tatabanya: M. Vujovic 8/3, Juhasz 6, M. Bozovic 4, Vrankovic 4, Grigoras 3, B. Nagy 1, Sipos 1

Strafminuten: 4/10

Die Niedersachsen benötigten etwas Zeit, um sich auf den Gegner einzustellen, der sie im Hinspiel vor genau einer Woche mit 28:25 niedergerungen hatte. Tatabanya trat zu Beginn der Partie agiler, ideenreicher und entschlossener auf. Und so sahen sich die uninspirierten "Recken" nach elf Minuten einem 4:6-Rückstand ausgesetzt. Dieser aber schien die Gastgeber wachgerüttelt zu haben. Denn in der Folgezeit präsentierte sich die flache 3-2-1-Deckung mit Ilija Brozovic auf der Spitze wie verwandelt, als sehr beweglich und kompakt. Und vorne wurden die Chancen jetzt genutzt.

Die Konsequenz: Nationalspieler Kai Häfner brachte sein Team in der 19. Minute erstmals mit drei Toren (11:8) in Führung. Allein: Der Leistungssteigerung fehlte es an Nachhaltigkeit. Die "Recken" verfielen wieder in den Modus der anfänglichen Schludrigkeit. Vor allem Spielmacher Morten Olsen unterliefen einige Ballverluste - und die Magyaren waren dann zur Stelle. Milos Vujovic erzielte per Tempo-Gegenstoß das 14:12 (26.) für die Gäste. Nach einem Auf und Ab in Halbzeit eins ging es für die TSV aber zumindest mit einem 14:14 in die Pause.

Viele Fehler im Spiel der "Recken"

Weitere Informationen Ergebnisse EHF-Cup, Gruppe B Wie schlägt sich die TSV Hannover-Burgdorf im EHF-Cup? Die Ansetzungen und Ergebnisse der Gruppe B im Überblick. mehr

Auch im zweiten Durchgang ging bei den "Recken" nichts leicht von der Hand. Neun Minuten vor dem Ende lagen sie mit 22:25 zurück. Ortega nahm eine Auszeit. Seine Spieler leisteten sich aber auch danach zum Teil haarsträubende Fehler. Doch sie gaben nicht auf. Olsen sorgte für das 26:26 (58.). Dank einer starken Parade von Torhüter Martin Ziemer eine Minute vor dem Ende in Ballbesitz. Olsen übernahm Veranwortung und traf 35 Sekunden vor Schluss zum 27:26. Adam Juhasz glich zum 27:27 aus. Zwei Sekunden vor der Schlusssirene gab es einen Freiwurf. Olsens Wurf wurde geblockt. Es blieb beim unbefriedigenden Remis.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 03.03.2019 | 22:40 Uhr