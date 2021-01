Nordhorn-Lingens Coach Daniel Kubes an Covid-19 erkrankt Stand: 05.01.2021 09:51 Uhr Coach Daniel Kubes vom Handball-Bundesligisten HSG Nordhorn-Lingen hat sich mit dem Coronavirus infiziert und zeigt Symptome einer Covid-19-Erkrankung. Der 42-Jährige kann daher aktuell auch nicht bei der tschechischen Nationalmannschaft sein, die er gemeinsam mit Jan Filip trainiert.

Auch Letzterer ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich wie Kubes in Quarantäne. Doch während Filip, der von 2000 bis 2008 für die HSG Nordhorn auf der Platte stand, nach Angaben des Tschechischen Handballverbandes keine Symptome zeigt, hat es seinen gleichberechtigten Trainerpartner offenbar schlimmer erwischt.

"Ich muss gestehen, dass ich krank bin. Um ehrlich zu sein, ist mein primäres Ziel, gesund zu werden. Es gibt keinen Grund, das auf die leichte Schulter zu nehmen", erklärte Kubes, der noch keine Prognose wagte, wann er wieder seine Arbeit aufnehmen kann: "Wenn ich in fünf Tagen gesund bin, ist es prima. Wenn es in zehn Tagen der Fall ist, ist es gut. Und wenn es 20 Tage sind, dann bin ich auch froh, wieder gesund zu sein."

Tschechien in schwerer WM-Gruppe

In Abwesenheit von Kubes und Filip kümmern sich derzeit der frühere Bundesliga-Keeper Petr Stochl sowie Junioren-Nationaltrainer Pavel Pauza um das tschechische Nationalteam, das bei der Weltmeisterschaft in Ägypten (13. bis 31. Januar) in der Gruppe G auf den Gastgeber, Chile und Schweden trifft. Zuvor stehen noch die EM-Qualifikationsspiele gegen die Faröer für die Equipe um Kreisläufer Stepan Zeman vom Erstliga-Aufsteiger HSC Coburg an.

Alle Spieler bisher negativ getestet

Bei diesen Begegnungen werden Kubes und Filip, die bei der Nationalmannschaft positiv getestet wurden, nicht auf der Bank sitzen. Ob das Duo am 14. Januar, wenn das erste WM-Spiel gegen Schweden auf dem Programm steht, die Mannschaft betreuen kann, ist noch ungewiss. Bei den Spielern gab es bis dato noch keine Positiv-Tests. "Viele der Jungs hatten die Krankheit bereits. Daher ist ihr Risiko einer erneuten Infektion geringer", erklärte Kubes.

