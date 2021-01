Nach Handball-WM: Flensburgs Golla positiv auf Corona getestet Stand: 30.01.2021 14:04 Uhr Wenige Tage nach der Rückkehr der Nationalmannschaft von der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten ist Johannes Golla vom Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Kreisläufer begab sich in häusliche Quarantäne.

Der 23-Jährige sollte am Donnerstag ins Mannschaftstraining der SG Flensburg-Handewitt einsteigen, klagte aber über leichte Erkältungssymptome und nahm nicht an der Übungseinheit teil. Am Freitag unterzog sich Golla wie die gesamte Flensburger Mannschaft einem Test. Dieser fiel bei dem Nationalspieler positiv aus.

Letzte Tests beim DHB-Team waren negativ

Das DHB-Team war noch vor der Abreise am Dienstag in Ägypten sowie nach der Ankunft in Deutschland getestet worden. Die PCR-Tests waren komplett negativ ausgefallen. "Alle Mitglieder der an der Weltmeisterschaft in Ägypten teilnehmenden Delegation sind hierüber vorsorglich informiert worden", hieß es in einem Statement des Deutschen Handballbundes. Während der WM seien alle Delegationsmitglieder täglich negativ getestet worden: "Es liegen derzeit keine Erkenntnisse vor, wann und wo eine Infektion stattgefunden haben könnte."

SG ohne Golla gegen Brest

Für das kommende Champions-League-Spiel der Flensburger am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr) bei HC Meshkov Brest steht Golla SG-Cheftrainer Maik Machulla somit nicht zur Verfügung. Nach dem "Königsklassen"-Heimspiel gegen Skopje (11. Februar) geht es für den Bundesliga-Tabellenführer am 14. Februar in der Liga mit der Heimpartie gegen die TSV Hannover-Burgdorf weiter.

