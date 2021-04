Nach Corona-Absage: Flensburg gegen Zagreb als Doppel-Spieltag Stand: 02.04.2021 12:28 Uhr Nach der Spielabsage wegen Corona-Fällen bei RK Zagreb bestreiten die Handballer der SG Flensburg-Handewitt das Achtelfinale in der Champions League gegen die Kroaten nach Ostern als Doppel-Spieltag.

Die Europäische Handball-Föderation hat das ursprünglich für Gründonnerstag angesetzte Hinspiel nun in Absprache mit den beiden Clubs auf den 7. April verschoben. Eine Uhrzeit steht noch nicht fest. Anwurf für das Rückspiel soll wie geplant bereits einen Tag später um 18.45 Uhr sein. Beide Spiele werden in Flensburg ausgetragen.

Machulla: "Ersparen uns die Reisestrapazen"

Deshalb sind die SG-Verantwortlichen auch nicht unglücklich mit der neuen Regelung. "Wir wussten, dass so etwas unter diesen Voraussetzungen auf uns zukommen wird. Wir spielen beide Spiele in Flensburg und ersparen uns die Reisestrapazen, das ist es eigentlich, was die Spieler fast mehr ermüdet als die Spiele selbst", sagte Trainer Maik Machulla.

Reisen muss Flensburg vorher aber dennoch - am Ostersonntag, wenn beim SC Magdeburg das nächste Bundesliga-Spitzenspiel auf dem Plan steht (13.30 Uhr). In der Partie gegen den aktuellen Tabellenzweiten rücken die dänischen Nationalspieler Mads Mensah Larsen und Simon Hald nach ihrer Corona-Quarantäne wieder in den Kader. Nach dem Derby-Sieg gegen Kiel hatte die SG zunächst die Tabellenspitze in der Bundesliga übernommen.

Das Achtelfinal-Hinspiel in Zagreb war am vergangenen Dienstag kurzfristig abgesagt worden, nachdem zwei RK-Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.

Weitere Informationen Corona: Flensburgs Champions-League-Spiel in Zagreb abgesagt Das Team des kroatischen Meisters muss in Quarantäne. Ein neuer Termin für das Achtelfinal-Hinspiel steht noch nicht fest. mehr Ergebnisse Handball-Champions-League, Finalrunde Spielansetzungen und Ergebnisse der Handball-Champions-League - vom Achtelfionale bis zum Endspiel. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 02.04.2021 | 13:25 Uhr