Müde SG Flensburg-Handewitt überspringt Hürde Coburg Stand: 16.05.2021 19:58 Uhr Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat am Sonntag seine Pflichtaufgabe beim Tabellenletzten HSC 2000 Coburg durch ein 29:25 (15:11) erfolgreich bewältigt. Der Tabellenzweite liegt nun wieder gleichauf mit Spitzenreiter THW Kiel.

von Christian Görtzen

Die beiden Titelkandidaten aus Schleswig-Holstein haben sich am 30. Spieltag in ihren Duellen mit Teams aus dem Tabellenkeller schadlos gehalten. Nachdem Kiel am Sonnabend mit einiger Mühe zu Hause gegen die HBW Balingen-Weilstetten gewonnen hatte, zog die SG am Sonntag mit einem 29:25-Erfolg in Coburg nach. Beide Clubs weisen nach 28 ausgetragenen Partien 51:5 Zähler vor. Kiel steht dank der besseren Tordifferenz ganz oben.

SG legt mit 4:0-Lauf den Grundstein

Den Flensburgern waren in der ersten Hälfte die Belastungen der vergangenen Wochen mit vielen Spielen in schneller Abfolge deutlich anzumerken. Spielmacher Jim Gottfridsson lief nicht richtig rund, er humpelte zeitweise - so, wie es auch schon am Donnerstag beim 21:26 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League in Aalborg zu sehen gewesen war. Schlusslicht Coburg nutzte die fehlende Frische des Favoriten aus und ging dank mit 9:8 (20.) in Führung. Machulla reagierte. Er nahm eine Auszeit und fand in ruhiger Tonlage offenbar die richtigen Worte. Durch einen 4:0-Lauf stellte die SG eine 12:9-Führung her (24.). Zur Pause lag Flensburg mit 15:11 vorn.

Flensburg hält nach der Pause souverän den Vorsprung

Die Gastgeber mühten sich im zweiten Abschnitt nach Kräften, und Justin Kurch verkürzte auch auf 20:23 (43.), doch dann zogen die Norddeutschen wieder davon. Zweimal Mads Mensah Larsen und einmal Johannes Golla sorgten für das 26:20 (49.), wodurch sie die Partie zugleich auch vorzeitig entschieden. Im weiteren Verlauf der Partie geriet der Gewinn der beiden Punkte nicht mehr in Gefahr. Erfolgreichster SG-Spieler war Göran Sögard Johannessen mit sieben Treffern.

