Handball: "Recken" bitten Flensburg zum Tanz von Johannes Freytag, NDR.de

Keine Frage, nach dem Startrekord mit sechs Siegen aus sechs Partien ist die Brust breit bei den Bundesliga-Handballern der TSV Hannover-Burgdorf. "Jetzt kommt ein ganz einfaches Spiel", beschreibt "Recken"-Kapitän Fabian Böhm im "Sportbuzzer" fast lapidar die anstehende Aufgabe - dabei geht es am Donnerstag (19 Uhr) nicht gegen irgendwen: Der Meister SG Flensburg-Handewitt ist zu Gast in der Arena der Niedersachsen, aber Böhm gibt sich vor dem Topspiel Spitzenreiter gegen Tabellendritter selbstbewusst: "Warum sollten wir nicht auch da etwas mitnehmen?"

Nun warten Hammer-Gegner auf die TSV

Ja, warum nicht? Dass die bisherigen Gegner der "Recken" nicht zur Crème de la Crème des deutschen Handballs zählten und nun in Flensburg, Melsungen, Magdeburg und den Rhein-Neckar Löwen ganz andere Kaliber warten, ficht Böhm jedenfalls nicht an. "Ohne den anderen Bundesligisten zu nahe zu treten, aber auf diese Auseinandersetzungen mit den Topteams freut man sich doch als Profi", sagte der Rückraumspieler. Zumal der Druck bei der "Recken"-Konkurrenz liegt: Sie muss punkten, um die Hannoveraner von der Tabellenspitze wieder zu verdrängen.

Böhm: "Sind ein super-eingeschworener Haufen"

Die Erfolgsserie hat laut Böhm ihren Ursprung in der Sommerpause: "Ich habe das erste Mal seit meiner Zeit in Hannover das Gefühl: Wir sind ein richtig super-eingeschworener Haufen." Er könne sich an keine Saison-Vorbereitung erinnern, "in der so viel gelacht wurde in der Kabine", erklärte der 30-Jährige, der seit 2016 bei den Niedersachsen spielt.

Die gute Stimmung überträgt sich aufs Parkett. Die "Recken" versprühen echte Spielfreude, wozu auch die Mischung im Kader offensichtlich beiträgt: Die Routiniers Böhm, Morten Olsen (34 Jahre alt) und Mait Patrail (31) besetzen die Schlüsselpositionen im Kader, der ansonsten mit einem Altersdurchschnitt von 25,7 Jahren der jüngste in der Bundesliga-Historie des Clubs ist. Rechtsaußen Timo Kastening, der bereits 40 Saisontore auf dem Konto hat, zählt mit seinen gerade mal 24 Jahren auch schon zu den Dienstältesten bei den Niedersachsen.

Kretzschmar sieht "hohe Identifikation und Emotionalität"

Sieben Spieler aus dem Nachwuchsteam kommen regelmäßig bei den Profis zum Einsatz. Neben dem 18-Jährigen Martin Hanne sind das Joshua Thiele (21 Jahre alt), Vincent Büchner (21), Malte Donker (21), Hannes Feise (23), Veit Mävers (18) und Jannes Krone (22). Der frühere Nationalspieler und jetzige TV-Experte Stefan Kretzschmar hat bei den "jungen Wilden" der TSV eine "hohe Identifikation und Emotionalität" ausgemacht.

Zudem haben sich die "Recken" gut verstärkt: Torwart Domenico Ebner, der als Nachfolger von Oldie Martin Ziemer aus Bietigheim verpflichtet worden war, glänzte in den bisherigen Saisonspielen. Der 25-Jährige ist auf dem Weg zur klaren Nummer eins. Mit U21-Vizeweltmeister Ivan Martinovic wurde auch der Abgang von Nationalspieler Kai Häfner (Melsungen) gut kompensiert. Cheftrainer Carlos Ortega und Sportchef Sven-Sören Christophersen haben den personellen Umbruch geschickt und mit Weitsicht vollzogen und sich dabei auch nicht von der mauen Vorsaison - Rang 13 - beirren lassen. Der Kader wurde verbal gestärkt und bewusst mit keiner Zielvorgabe unter Druck gesetzt. Das Ergebnis: Das Team spielt frei auf.

Vor zwei Jahren war Hannover-Burgdorf mit 10:0 Punkten in die Saison gestartet und hatte dabei unter anderem den THW Kiel, den SC Magdeburg und Flensburg geschlagen. Am Donnerstag wollen die Niedersachsen gegen die SG zeigen, dass sie auch dieses Jahr zu solchen Höchstleistungen fähig sind.

