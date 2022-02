Stand: 07.02.2022 13:50 Uhr Handball: Umbruch im Sommer beim Buxtehuder SV

Im Kader des Handball-Bundesligisten Buxtehuder SV wird es zur kommenden Saison einen Umbruch geben. Vier Leistungsträgerinnen verlassen den Verein, eine neue Torfrau kommt. Das gab der BSV am Montag bekannt. National-Torhüterin Katharina Filter will sich eine neue sportliche Herausforderung suchen, heißt es in der Mitteilung. Nachfolgerin wird Marie Andresen von der HSG Blomberg-Lippe. Zudem gehen: Rückraumspielerin Annika Lott, Kreisläuferin Lisa Antl und Rechtsaußen Meret Ossenkopp. Ergebnisse und Tabelle | 07.02.2022 13:22