Handball: THW Kiel wendet Niederlage knapp ab - HSVH siegt Stand: 17.10.2021 18:07 Uhr Rekordmeister THW Kiel hat die erste Saisonniederlage in der Handball-Bundesliga mit Mühe abgewendet. Aufsteiger HSVH feierte gegen den Tabellenletzten Minden einen Sieg.

Bei Pokalsieger TBV Lemgo kam der Titelverteidiger aus Kiel am Sonntag nicht über ein 21:21 (9:10) hinaus und ließ in der Liga zum zweiten Mal in dieser Spielzeit einen Zähler liegen.

Großer Gewinner des Spieltags ist Spitzenreiter SC Magdeburg, der die von Verletzungssorgen geplagte SG Flensburg-Handewitt beim 33:28 (18:13) klar beherrschte. Am kommenden Sonntag (14 Uhr) empfängt Titelverteidiger Kiel die Sachsen-Anhaltiner zum nächsten Topspiel.

Reinkind rettet THW einen Punkt

Bester Werfer des Tabellendritten aus Kiel war der norwegische Nationalspieler Harald Reinkind, der den "Zebras" mit seinem achten Treffer des Tages zum Endstand einen Punkt rettete. Bei den Ostwestfalen ragte Torhüter Finn Zecher mit zahlreichen Paraden heraus.

TBV Lemgo Lippe - THW Kiel 21:21 (10:9) Tore Lemgo: Zerbe (5/1), Gedeon Guardiola (4), Schagen (3), Hutecek (3), Elisson (3/1), Suton (2), Reitemann (1)

Kiel: Reinkind (8) Ekberg (4/2), Duvnjak (4), Jacobsen (2), Wiencek (1), Bilyk (1), Pekeler (1)

Zuschauer: 3.605

Bitter glänzt beim HSV Hamburg

Aufsteiger HSV Hamburg stürmt weiter durch die Bundesliga und besiegte das abgeschlagene Tabellenschlusslicht GWD Minden, das auch nach dem siebten Spiel auf den ersten Punktgewinn wartet, mit 31:27 (13:14). Überragende Akteure im Team von HSVH-Coach Torsten Jansen waren Torhüter Johannes Bitter, der auf 15 Paraden kam, und der russische Rückraum-Riese Asat Waliullin mit acht Treffern. Auch Linksaußen Casper Mortensen traf beim vierten Sieg im achten Saisonspiel achtmal.

HSV Hamburg - TSV GWD Minden 31:27 (13:14). Tore HSVH: Mortensen (8/1), Walijullin (8), Tissier (3), Kleineidam (2), Bergemann (2), Forstbauer (2), Bauer (2), Späth (2), Weller (1/1), Andersen (1)

Minden: Pieczkowski (5), Grebenc (5), Urban (3/1), Darmoul (3), Thiele (3), Janke (3), Richtzenhain (2), Jukic (2), Staar (1)

Zuschauer: 3.078

