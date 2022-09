Bärenstarker THW Kiel erster Tabellenführer der neuen Saison Stand: 04.09.2022 17:55 Uhr Die Handballer des THW Kiel haben sich nach dem Supercup auch die erste Tabellenführung der neuen Bundesliga-Saison gesichert. Mit einem 36:23 (17:11) deklassierten die "Zebras" den TVB 1898 Stuttgart in beeindruckender Manier.

von Florian Neuhauss

Die Kieler knüpften vor 9.746 Fans in eigener Halle gegen Stuttgart nahtlos an ihre starke Leistung im Supercup gegen Magdeburg (36:33) an. Aber diesmal waren es besonders die Neuzugänge, die der Partie ihren Stempel aufdrückten. Tomas Mrkva ersetzte Niklas Landin zwischen den Pfosten und überzeugte mit insgesamt 15 Paraden. Und nachdem Eric Johansson schon gegen den deutschen Meister hatte aufhorchen lassen, legte der schwedische Neuzugang mit fünf Treffern allein in der ersten Hälfte gegen Stuttgart noch eine Schippe drauf.

Torhüter Mrkva feiert Klasse-Ligadebüt ...

Der TVB hatte eigentlich einen guten Start erwischt - führte in der zehnten Minute mit 5:3. Doch Mitte der ersten Hälfte fanden die Gäste immer seltener ein Mittel gegen den Kieler Block mit Patrick Wiencek und Petter Överby. Und wenn doch mal ein Ball durchkam - war Mrkva da.

Stenogramm: THW Kiel - TVB Stuttgart 36:23 (17:11) Tore für Kiel: Johansson 6, Wiencek 5, Wallinius 4, Zarabec 4, Överby 4, Bilyk 3, Ehrig 2, Ekberg 2/2, Weinhold 2, Dahmke 1, Duvnjak 1, Mrkva 1, Reinkind 1

Tore für Stuttgart: M. Häfner 4, Zieker 4/2, Hanusz 3, Bergendahl 2, Forstbauer 2, Pfattheicher 2, Serrano Villalobos 2, Fernandez 1, Lönn 1, Nicolaus 1, Schöttle 1

Zuschauer: 9.746

Strafminuten: 2 / -

Schon zur Pause wurde es dann deutlich - und Europameister Johansson setzte den Schlusspunkt. Als die Sirene schon das Ende der ersten Hälfte verkündet hatte, trat der 21-Jährige noch zum Freiwurf an. Mit einem Präzisionswurf fand er genau die Lücke zwischen Mauer und Pfosten und erzielte so den 17:11-Halbzeitstand.

... und trägt sich sogar in die Torschützenliste ein

Nach der Pause zog der THW schnell weiter davon. Keine drei Minuten waren gespielt, da erhöhte Domagoj Duvnjak, der in der ersten Hälfte noch geschont worden war, schon auf 19:11. Und der kleine Spielmacher Miha Zarabec drehte nun groß auf: Der Slowene glänzte als mehrfacher Torschütze, besonders schön war allerdings sein Bodenzuspiel am Kreis auf Överby, der das 23:14 erzielte (39.).

Die Schwaben versuchten es nun immer wieder, mit sieben Feldspielern zum Erfolg zu kommen. Aber während sie sich jeden Treffer hart erarbeiten mussten, kassierten sie auf der anderen Seite zu viele leichte Gegentore. Bis auf sechs Treffer kamen die Stuttgarter noch einmal heran (19:25/47.). Doch Kiel zog noch einmal das Tempo an und Karl Wallinius stellte wenig später auf 29:19 (53.). Und sogar Mrkva trug sich noch in die Torschützenliste ein, als er zum 31:20 ins leere Tor traf (55.). Den 36:23-Endstand markierte Nikola Bilyk in der Schlussminute.

