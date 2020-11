Handball: Schwache "Recken" verlieren in Stuttgart Stand: 14.11.2020 21:59 Uhr Die TSV Hannover-Burgdorf hat beim Auswärtsspiel in Stuttgart einen gebrauchten Abend erwischt. 26:31 (9:15) unterlagen die "Recken" und sind damit seit drei Spielen ohne Sieg.

von Johannes Freytag

Die Niedersachsen müssen mit ihrer mageren Punktausbeute (6:8 Zähler) den Blick in der Tabelle nach unten richten. Nächster Gegner ist am 29. November TuSEM Essen, die "Recken" stehen beim Aufsteiger schon unter Siegzwang. Der erste Abstiegsplatz ist nur noch drei Pluspunkte entfernt

Die Partie am Sonnabend in Stuttgart war eine von nur fünf des von zahlreichen Corona-bedingten Absagen gebeutelten Spieltages. Beim TVB fehlte Torwart Johannes Bitter, der nach der Rückkehr von der Nationalmannschaft positiv auf das Virus getestet worden war. Der Hannoveraner Fabian Böhm hingegen lief auf - er hatte die DHB-Auswahl vor ihrer Reise nach Estland verlassen und war seitdem mehrfach negativ getestet worden.

Zwischenspurt der "Recken" verpufft

Doch das Fehlen Bitters fiel bei den Gastgebern gar nicht ins Gewicht. Vertreter Primoz Prost zeigte zahlreiche Paraden, die Niedersachsen machten es ihm mit ihren schwachen Würfen aber auch leicht. Den "Recken" gelang offensiv gar nichts - nach zehn Minuten hatten sie gerade einmal einen Treffer erzielt (1:5).

Stuttgart - H.-Burgdorf 31:26 (15:9) Tore Stuttgart: Kristjansson 10/2, Zieker 6, Lönn 5, Häfner 4, Müller 3, Peshevski 1, Pfattheicher 1, Röthlisberger 1

Tore Hannover: Hanne 7, Jönsson 5, Martinovic 4, Krone 3, Böhm 2, Brozovic 1, Feise 1, Hansen 1/1, Mävers 1, Pevnov 1

Strafminuten: 8 / 2

Zuschauer: Keine

Trainer Carlos Ortega nahm eine Auszeit und stellte sein Team um. Nun durften die Youngster ran - und unter anderem zwei Toren des 19 Jahre alten Martin Hanne war es zu verdanken, dass die Niedersachsen die Partie wieder offener gestalten konnten (20./6:7). Doch danach brachen sie wieder ein: Ein 6:0-Lauf brachte Stuttgart mit acht Toren in Front (29./15:7). Immerhin konnten Hanne und Veit Mävers unmittelbar vor der Pause noch einmal verkürzen (9:15).

Hannover macht zu viele Fehler

Doch der zweite Durchgang begann denkbar ungünstig: Mävers handelte sich eine Zwei-Minuten-Strafe ein. Während sich die Hannoveraner im Angriff weiter schwer taten, erzielten die Stuttgarter mit einfachem, schnörkellosen Handball Tor um Tor (35./17:10).

AUDIO: HBL setzt Liga fort - WM-Zweifel wachsen (3 Min)

Die "Recken" ließen die Köpfe nicht hängen, es ging an diesem Abend aber zu viel schief: Unsaubere Pässe, vergebene Großchancen, zweimal das leere Tor nicht getroffen, in der Abwehr oft einen Schritt zu spät - eine Viertelstunde vor dem Ende stand es 17:24 (45.). In der Schlussphase wurde auch das letzte Aufbäumen der Gäste (56./24:29) im Keim erstickt - Stuttgart ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 14.11.2020 | 23:03 Uhr