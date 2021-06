Handball: Flensburg bezwingt auch Magdeburg Stand: 02.06.2021 20:40 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt bleibt in der Handball-Bundesliga an Spitzenreiter THW Kiel dran. Vor 125 Fans siegten die Schleswig-Holsteiner am Mittwochabend gegen den SC Magdeburg mit 33:30 (13:16).

von Johannes Freytag

In der Tabelle ist das Team von Trainer Maik Machulla wieder bis auf einen Zähler an die Kieler herangerückt. Beste Werfer der Hausherren waren Lasse Svan und Jim Gottfridsson mit je sieben Treffern. Der reaktivierte Torwart-Oldie Hennning Fritz kam auch gegen seinen Ex-Club nicht zum Einsatz. Während die Flensburger am Sonntag (13.30 Uhr) die TSV Hannover-Burgdorf zum Nordduell bitten, können die Magdeburger zwei Tage später erneut das Meisterrennen beeinflussen. Am Dienstag gastiert der THW Kiel bei den Sachsen-Anhaltern.

SG lässt zu viele Chancen liegen

Die 125 Fans in der Flensburger Arena sahen, wie ihre SG zwar durch Svan schnell in Führung ging, anschließend aber zahlreiche klare Würfe nicht im Gästetor unterbrachte. Mehrfach scheiterten die Norddeutschen am Pfosten, zudem verwarf Gottfridsson einen Siebenmeter. Die Magdeburger zeigten sich bei ihren Angriffen präziser, hatten in Keeper Jannick Green einen starken Rückhalt und erspielten sich so eine Drei-Tore-Führung (17./10:7) - die auch zur Halbzeit (16:13) Bestand hatte. Torbjörn Bergerud bewahrte sein Team in der Schlusssekunde der ersten Hälfte vor Schlimmerem, als er den Wurf von Christoph Steinert parierte.

Flensburg dreht das Spiel

Wenige Minuten nach Wiederbeginn bauten die Gäste ihren Vorsprung dennoch auf vier Tore aus (34./18:14) - aber Flensburg stemmte sich gegen die drohende erste Heimniederlage seit 2017, kam durch einen 5-0-Lauf erst zum Ausgleich und ging sogar wieder in Führung (39./19:18). In dieser Phase steckten die Gastgeber sogar eine Zwei-Minuten-Strafe für Gottfridsson weg.

Flensburg - Magdeburg im Stenogramm: Tore Flensburg: Svan 7, Gottfridsson 7/2, Jondal 6, Larsen 5, Golla 4, Rod 3, Hald 1

Tore Magdeburg: Mertens 7, Magnusson 7/4, Pettersson 4, Gullerud 4, Damgaard 4, O'Sullivan 2, Preuss 1, Musa 1

Strafminuten: 8 / 8

Nun wurde es ein offener Schlagabtausch, keine Mannschaft konnte sich absetzen (46./22:22). Flensburg verteidigte offensiver als noch im ersten Durchgang und zeigte sich auch im Angriff aggressiver und vor allem präziser bei den Würfen. Bergerud lenkte einen Siebenmeter von Omar Magnusson an den Pfosten, auf der Gegenseite traf Gottfridsson zum 28:26 (55.). Die 125 Zuschauer waren aus dem Häuschen und taten ihr Bestes, um ein "Hölle Nord"-Feeling zu erzeugen. Es gelang: Unter lauten Tröten- und Trommel-Lärm erhöhte Jöndal auf 29:26 (56.) - die Vorentscheidung? Ja, denn die SG spielte die knappe Restzeit souverän herunter. Nach dem Schlusspfiff gab es noch ein Siegertänzchen mit den Fans.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Handball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 02.06.2021 | 23:03 Uhr