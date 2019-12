Stand: 22.12.2019 12:34 Uhr

Machulla: "Da ist das Gesicht, das ich sehen möchte"

Die jüngste Niederlage bei den Eulen Ludwigshafen hat den deutschen Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt kalt erwischt. Zwei Tage später feierten die Schleswig-Holsteiner wiederum einen Sieg im Topspiel bei den Rhein-Neckar Löwen. Trainer Maik Machulla war zufrieden und spricht im Interview über das Gesicht, das er von seinem Team sehen will.

Maik Machulla, nach der Niederlage in Ludwigshafen tut so ein Auswärtssieg bei den Rhein-Neckar Löwen doppelt gut, oder?

Maik Machulla: Ja, das tut doppelt gut. Das sind mehr als zwei Punkte. Es ist für die Moral unglaublich wichtig, dass wir mit so einem Erfolg in die Feiertage gehen und durchatmen können. Das zeigt, welche Mentalität diese Mannschaft hat und was wir leisten können. Diese Bereitschaft und Aggressivität müssen wir in jedem Spiel an den Tag legen. Dann wird man in so einer engen Partie wie gegen die Löwen auch belohnt.

Innerhalb des Spiels gab es ein paar Rückschläge für Ihr Team, aber man hatte das Gefühl, Ihre Mannschaft wirft nichts um.

Machulla: Ich hatte tatsächlich in der 50. Minute das Gefühl, dass wir heute dran sind. Das kann sich natürlich ganz schnell drehen, aber Benjamin Buric hat uns im Spiel gehalten, viele wichtige und freie Bälle gehalten. Insgesamt haben wir viel probieren müssen. Magnus Röd musste mit einer Verletzung raus, Holger Glandorf sieht die Rote Karte. Aber die Mannschaft hat jeden Rückschlag weggesteckt. Da ist das Gesicht, das ich sehen möchte. Wir können nicht erwarten, jedes Spiel zu gewinnen. Aber diese Bereitschaft und Mentalität kann ich immer erwarten.

Wenn Sie während der Weihnachtstage an Handball denken, dann eher an Ludwigshafen oder Mannheim?

Machulla: Da denke ich gerne an Mannheim, weil das einfach mehr Spaß macht. Diese Glücksgefühle nach dem Sieg, wenn man als Mannschaft sein Ziel erreicht hat und jeder seine Aufgaben erfüllt - das ist der Grund, warum wir Sport machen. Das kann nur der Sport bieten.

Das Interview führte Norman Nawe, NDR 1 Welle Nord

