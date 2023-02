Handball: Final Four der European League findet in Flensburg statt Stand: 03.02.2023 11:52 Uhr Das Final Four der European League steigt Ende Mai in Flensburg. Der Handball-Bundesligist bekam am Freitag von der Europäische Handball-Föderation (EHF) den Zuschlag für die Ausrichtung des Finalturniers.

"Wir sind stolz darauf, ein solch prestigeträchtiges Ereignis in unserer Stadt auszutragen. Dass wir damit gleichzeitig die Chance haben, unserer Mannschaft ein Finalturnier vor den eigenen Fans zu ermöglichen, ist natürlich etwas ganz Besonderes", sagte SG-Geschäftsführer Holger Glandorf. "Wir freuen uns schon jetzt auf ein spektakuläres Handball-Event in Flensburg."

Flensburg vor Achtelfinal-Einzug

Am Pringstwochenende (27./28. Mai) wird in der "Hölle Nord" der Sieger des zweitwichtigsten internationalen Wettbewerbs ermittelt. Derzeit spielt die SG die Gruppenphase der European League und führt die Staffel B als Tabellenführer mit bislang fünf Siegen und einer Niederlage an.

Weitere Informationen WM-Titel nur zum "Abhaken" - Flensburgs Weltmeister im Pokal gefordert Zwischen WM-Endspiel und DHB-Pokal-Viertelfinale gegen Wetzlar liegen für fünf SG-Handballer nur sechs Tage. Trainer Maik Machulla stimmt das sehr nachdenklich. mehr

Das Team von Trainer Maik Machulla, das am Sonnabend im DHB-Pokal-Viertelfinale gefordert ist, kann sich am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) mit einem Sieg über den isländischen Vertreter Valur Reykjavik vorzeitig für das Achtelfinale qualifizieren. Auch die Füchse Berlin und Frisch Auf Göppingen als weitere Bundesliga-Clubs sind noch aussichtsreich im Rennen.

Die Achtelfinals werden im März gespielt, die Viertelfinalpartien als letzter Schritt vor dem Final Four in Flensburg im April.

