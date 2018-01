EM: Häfner diesmal von Beginn an mittendrin

Stand: 16.01.2018 15:50 Uhr

Vor zwei Jahren verfolgte Kai Häfner zwei Drittel der Handball-Europameisterschaft auf der heimischen Couch. Ursprünglich gehörte er nicht zum Kader, wurde dann aber nachnominiert, als sich der Kieler Steffen Weinhold verletzte und erzielte in nur drei Partien 15 Tore - darunter der Siegtreffer im Halbfinale gegen Norwegen. Plötzlich befand sich der Linkshänder der TSV Hannover-Burgdorf inmitten der deutschen EM-Party von Krakau, empfing danach Ehrungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und seiner Heimatstadt Schwäbisch Gmünd. "Das war alles ein wenig surreal und ein absoluter Höhepunkt", sagt er. "Aber ich bin niemand, der so viel in Erinnerungen schwelgt."

Zimmernachbar von Julius Kühn

Nun ist Häfner zum ersten Mal von Beginn an bei einer EM dabei, zählt inzwischen zu den Stammkräften der DHB-Auswahl. In den EM-Tagen von Kroatien wird Häfner aber immer wieder auf den zwei Jahre alten Husarenstreich angesprochen. Interessant: Das Zimmer teilt sich der gebürtige Schwabe ausgerechnet mit dem Melsunger Julius Kühn, der bei der Europameisterschaft 2016 ebenfalls Nachrücker war und dann ähnliche Erfahrungen machte. In der Nacht zu Dienstag hatten die beiden viel Redebedarf, um das erste unvergessliche Erlebnis des aktuellen Turniers zu verarbeiten: eine besiegelt scheinende Niederlage, die sich nach langen Unklarheiten noch in einen Punktgewinn verwandelte. "So etwas habe ich noch nicht erlebt, obwohl ich schon ein paar Tage dabei bin", sagt der 28-Jährige.

Spektakuläres Remis gegen Slowenien

Wenige Sekunden vor dem Schlusspfiff waren die Slowenen in Führung gegangen. Der Berliner Paul Drux wollte schnell den Anwurf ausführen, wurde aber von zwei Gegenspielern, die sich regelwidrig in den Mittelkreis stellten, gestört. Keine Chance mehr für das deutsche Team - der slowenische Jubel flutete die Arena von Zagreb. Häfner stand konsterniert vor der Auswechselbank. "Ich war erst einmal zwei bis drei Minuten total enttäuscht", verrät er später. "Ich habe schon gesehen, dass es keine korrekte Aktion war, habe aber erst gar nicht daran gedacht, dass es noch einen Siebenmeter geben könnte." Dann bekam er irgendwann mit, dass die beiden litauischen Schiedsrichter am Zeitnehmertisch eifrig Videos analysierten und schließlich eine Rote Karte für den Slowenen Blaz Blagotinsek sowie einen Siebenmeter, den Tobias Reichmann trotz aller Hektik zum 25:25-Ausgleich nutzte, verhängten. "Toll, dass die Schiedsrichter den Mut hatten, in dieser aufgeheizten Atmosphäre diese Entscheidung zu treffen", meint er.

Lemke kommt für Roscheck

Ein anderes Thema an diesem Vormittag ist ein personeller Wechsel: Der Melsunger Abwehrspezialist Finn Lemke wird eingeflogen, während der Leipziger Bastian Roscheck zumindest vorerst in die Zuschauerrolle verbannt wurde. Nach eigenem Bekunden beschäftigt sich Häfner nicht damit, in den nächsten Tagen so auf das Abstellgleis geschoben werden zu können. Vielmehr sorgt sich das Rückraumass, dass so magere Leistungen wie gegen Slowenien in der ersten Hälfte den EM-Traum zum Platzen bringen könnten.

Noch wenig Einsatzzeit bei der EM

Als einziger Profi der TSV Hannover-Burgdorf weiß der Linkshänder vielleicht so gut wie kein anderer im DHB-Team, was Emotionen und Selbstvertrauen für eine Bedeutung im Leistungssport haben. "Wenn man in einen wilden Strudel hineingezogen wird, ist es schwer, da wieder herauszukommen", erzählt er mit Blick auf das erste Halbjahr 2017. Hannover glückte nicht ein einziger Sieg. Seit der Sommerpause reitet der niedersächsische Bundesligist mit neuem spanischen Trainer-Team und "einigen punktuellen Veränderungen" (O-Ton Häfner) auf der Erfolgswelle und rangiert auf Rang drei - sogar vor Top-Teams wie Flensburg und Kiel.

Mit bislang 99 Feldtoren hat Häfner einen großen Anteil an diesem Aufschwung, spielt dort sehr viel - auch in der Abwehr. Gegen Slowenien durfte er allerdings nur in der Offensive einige Minuten mitwirken. "Da bin ich nicht allein", gibt er sich zumindest öffentlich zurückhaltend. "Es ist nun einmal so, dass im Verein praktische alle von uns in der Startformation stehen, in der Nationalmannschaft aber eine neue Rolle annehmen müssen." Häfner zeigt sich geduldig und ergänzt mit einem Lächeln: "Das eine oder andere Highlight wünsche ich mir noch bei diesem Turnier." Gegen eine erneute deutsche EM-Party - dieses Mal in Zagreb - hätte er gewiss nichts.

