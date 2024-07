HSV-Handballer starten in die Saisonvorbereitung Stand: 22.07.2024 11:41 Uhr Für die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg ist die siebenwöchige Sommerpause vorbei. Coach Torsten Jansen bittet heute zur ersten Trainingseinheit. Am Donnerstag geht es dann in das einwöchige Trainingslager auf Fuerteventura.

Wie in den vergangenen Spielzeiten wird auf der zweitgrößten der Kanarischen Inseln neben intensivem Athletik-Training auch an Grundlagen auf dem Handballfeld gearbeitet. Zudem geht es darum, die Neuzugänge ins Team zu integrieren. Fünf Neue stehen im Kader, darunter zwei Torhüter.

Der HSVH setzt auf der Position nach dem Karriereende von Jens Vortmann, dem Backup der Nummer eins Johannes Bitter, in der kommenden Saison auf ein Trio. Vom norwegischen Club Elverum Handball kam Robin Haug, von Bundesliga-Absteiger HBW Balingen-Weilstetten der ägyptische Nationaltorhüter Mohamed El-Tayar.

Olympia-Fahrer Ilic und El-Tayar werden zunächst fehlen

Hinzu kommen Rechtsaußen Levin Unbehaun aus der eigenen zweiten Mannschaft, der variabel einsetzbare Rückraumspieler Ben Levermann aus der U19 des deutschen Rekordmeisters THW Kiel und Moritz Sauter (Füchse Berlin/1. VfL Potsdam). Letztgenannter U21-Weltmeister soll als neuer Spielmacher in die Fußstapfen des niederländischen Nationalspielers Dani Baijens treten, der zu Paris Saint-Germain gewechselt ist.

Sowohl zum Trainingsstart als auch im Trainingslager werden zwei HSVH-Spieler fehlen, weil sie für ihre Nationalmannschaften bei Olympia auflaufen werden: Linkshänder Zoran Ilic (mit Ungarn) und Neuzugang El-Tayar (Ägypten). Die Olympischen Spiele finden in Paris statt, beginnen am 25. Juli und enden am 11. August - an jenem Tag wird auch das Handball-Finale ausgetragen. Wann beide ins Training der Hamburger einsteigen, ist abhängig vom Turnierverlauf.

Start beim Heide-Cup, Testspiel gegen "Recken"

Auch in diesem Jahr wird das Jansen-Team in der Saisonvorbereitung wieder am Heide-Cup teilnehmen. Das Turnier in Schneverdingen findet vom 9. bis zum 11. August statt. Die Hamburger treffen dabei in der ersten Begegnung am Freitag auf den schwedischen Vertreter IK Sävehof. Außerdem sind die beiden Bundesliga-Teams Rhein-Neckar Löwen und VfL Gummersbach dabei, zudem Mors Thy Handbold aus Dänemark und St. Raphael VAR aus Frankreich. Jede Mannschaft bestreitet insgesamt drei Spiele: je eines am Freitag, Sonnabend und Sonntag.

Ein möglicher erster Test im HSVH-Trikot könnte für Torhüter El-Tayar das Testspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf am 16. August sein. Die HSV-Handballer treten dann bei einem Benefizspiel in Uslar gegen die "Recken" an. Die Bundesliga-Saison beginnt für das Jansen-Team am 6. September mit der Partie bei Frisch Auf Göppingen.

HSVH musste lange um Bundesliga-Lizenz zittern

Dass der HSVH überhaupt in der kommenden Saison in der höchsten deutschen Spielklasse antreten darf, war lange Zeit aufgrund finanzieller Schwierigkeiten ungewiss gewesen. Anfang Juni teilte die Handball-Bundesliga (HBL) aber mit, dass die geforderte "finanzielle Sicherheitsleistung" für eine Lizenz fristgerecht auf ein HBL-Konto eingegangen und die Vorgaben des Schiedsgerichts damit erfüllt ist.

