Flensburg geht auf dem Zahnfleisch - und gewinnt in Magdeburg Stand: 04.04.2021 15:09 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt hat sich in der Handball-Bundesliga mit einem 32:29-Erfolg beim SC Magdeburg die Tabellenführung vom THW Kiel zurückgeholt. Der Sieg im Spitzenspiel war teuer erkauft. Nun wartet ein Doppel-Spieltag in der Champions League.

von Ines Bellinger

Eine Hiobsbotschaft musste die SG schon vor dem Anwurf verkraften. Simon Hald, erst Anfang der Woche aus der Corona-Quarantäne zurückgekehrt, klagte nach Angaben von Trainer Maik Machulla am Sonntagmorgen im Hotel über Unwohlsein und auf der Fahrt in die Halle über eine erhöhte Herzfrequenz. Vorsichtshalber wurde der dänische Kreisläufer ins Krankenhaus gebracht, um mögliche Herz-Rhythmus-Störungen abzuklären.

Rot für Gottfridsson - Rød verletzt sich am Knie

Halds Ausfall bedeutete für einen "Schwerstarbeiter" im SG-Trikot erneut volle Belastung. Johannes Golla, gerade Vater geworden und in den vergangenen Wochen im Dauereinsatz, musste wieder den Löwenanteil der Arbeit im Innenblock verrichten. Und er tat es ohne äußere Anzeichen von Erschöpfung. Vor allem seiner Trefferausbeute von sechs Toren war es zu verdanken, dass die SG zur Pause mit 18:17 führte.

Das Halbzeit-Ergebnis stellte den Spielverlauf auf den Kopf. SCM-Torhüter Jannick Green hatte die Flensburger mit einigen starken Paraden geärgert, und die Gastgeber lagen die meiste Zeit mit zwei oder drei Toren vorn. Der Bruch im Magdeburger Spiel kam ausgerechnet, als sich die durch Halds Ausfall ohnehin schon bescheidenen Wechseloptionen für Machulla noch einmal dramatisch reduzierten. Spielmacher Jim Gottfridsson kassierte nach einem Griff ins Gesicht von Marko Bezjak die Rote Karte (21.). Eine Minute später verdrehte sich Magnus Rød bei einer Abwehraktion am Kreis übel das Knie und musste raus. Aus der Not agierten die SG-Spieler nun deutlich effektiver. Quasi mit der Halbzeitsirene traf Gøran Søgard Johannessen vom eigenen Kreis ins leere SCM-Tor.

SC Magdeburg - SG Flensburg-Handewitt 29:32 (17:18) Tore für Magdeburg: Magnusson (7/3), O'Sullivan (7), Pettersson (3), Chrapkowski (3), Mertens (3), Damgaard Nielsen (2), Musa (2), Bezjak (2)

Tore für Flensburg: Golla (8), Larsen (8), Wanne (6), Søgard Johannessen (4), Svan (3), Petersson (2), Gottfridsson (1)

5:0-Lauf des SCM lässt Flensburg noch wackeln

Mit Wiederbeginn kehrte Rød überraschend auf die Platte zurück, im Angriff konnte der angeschlagene Rückraumspieler jedoch nicht mehr eingesetzt werden. Die SG blieb konzentriert, zog in der 41. Minute durch Golla sogar auf fünf Tore davon (25:20). Doch dann folgte ein 5:0-Lauf der Magdeburger, die die Partie plötzlich wieder offen hielten. Flensburg mobilisierte die letzten Reserven. Linksaußen Hampus Wanne traf nun zuverlässig. Mads Mensah Larsen, bis Anfang der Woche wie Hald in Quarantäne, erhöhte sein Trefferkonto wie der bärenstarke Golla auf acht. Und so brachte die SG nach knappen Niederlagen in den vergangenen beiden Spielzeiten erstmals wieder einen Sieg in Magdeburg unter Dach und Fach und ist nach dem Derby-Sieg gegen Kiel die Mannschaft der Stunde - ungeschlagen seit 23 Pflichtspielen.

Nun wartet ein Doppelpack in der Champions League

Der Erfolg im Bundesliga-Topspiel war letztlich zwar teuer erkauft, aber er dürfte Machullas Team einen ordentlichen Schub für den anstehenden Doppelpack in der Champions League gegen RK Zagreb geben. Am Mittwoch (20.45 Uhr) und Donnerstag (18.45 Uhr) tritt die SG in heimischer Halle binnen 22 Stunden zu Hin- und Rückspiel im Achtefinale an. Wegen zweier Corona-Fälle bei den Kroaten war die ursprünglich für vergangenen Dienstag angesetzte erste Partie verschoben worden.

