European League: "Recken" spielen remis gegen Luzern Stand: 28.11.2023 20:34 Uhr Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf ist am Dienstag in der European League nicht über ein 30:30 (14:14) gegen HC Kriens-Luzern hinausgekommen. Flensburg tritt am Abend in Schaffhausen an.

Das Remis können die "Recken" verschmerzen. Für die Hauptrunde, in der die Niedersachsen im neuen Jahr unter anderem auf die Rhein-Neckar Löwen treffen werden, hatte sich die Mannschaft von Trainer Christian Prokop schon zuvor qualifiziert.

Schmid überragt mit 14 Toren für Luzern

Trotzdem hätte die Mannschaft von Trainer Christian Prokop gerne ihre weiße Weste behalten. Doch gegen einen Andy Schmid in Topform war das nicht möglich. Der Spielmacher, der zwölf Jahre für die Rhein-Neckar Löwen in der Bundesliga herausragende Leistungen gebracht hatte, erzielte 14 Tore für Luzern. Für die Gastgeber, die in der 49. Minute noch 24:22 geführt hatten, waren Maximilian Gerbl und Vincent Büchner je fünfmal erfolgreich.

TSV Hannover-Burgdorf - HC Kriens-Luzern 30:30 (14:14) Tore Hannover-Burgdorf: Gerbl (5/1 Siebenmeter)), Büchner (5), Uscins (4), Hanne (4), Edvardsson (3), Kulesh (2), Strmljan (2), Brozovic (2), Fischer (2), Weber (1)

Luzern: Schmid (14/3), Sipic (5), Böhm (4), Steenaerts (3), Cepic (2), Langenick (1), Küttel (1)

Zuschauer: 2.786

Das letzte Gruppenspiel bestreiten die Hannoveraner am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) bei Gornik Zabrze in Polen und wollen sich dort Platz eins in der Gruppe B sichern. In der Bundesliga muss das Prokop-Team bereits am Sonnabend (20 Uhr) beim TVB Stuttgart antreten.

