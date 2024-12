Erst pfui, dann hui: Handball-"Recken" gegen Erlangen furios Stand: 15.12.2024 18:16 Uhr Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf bleiben in der Bundesliga erster Verfolger von Spitzenreiter Melsungen. Gegen Kellerkind HC Erlangen setzten sich die Niedersachsen am Sonntag mit 31:25 (13:18) durch.

von Johannes Freytag

Nach diesem Erfolg hatte es lange nicht ausgesehen, denn der Tabellenvorletzte war in der ersten Hälfte das bessere Team und führte verdient mit fünf Toren Vorsprung. Doch die "Recken" kamen wie verwandelt aus der Kabine und drehten mit einem grandiosen 10:0-Lauf die Partie.

In der Tabelle ist die Mannschaft von Trainer Christian Prokop mit 24 Pluspunkten nun gleichauf mit Melsungen, die Nordhessen können aber am Montag mit einem Sieg in Gummersbach wieder auf zwei Punkte davonziehen.

Schweigeminute für Bernd Gessert

Die Partie begann nach einer Schweigeminute für Bernd Gessert. Der Burgdorfer Unternehmer war nach kurzer schwerer Kranheit am 12. Dezember im Alter von 82 Jahren gestorben. Gessert war jahrzehntelang Sponsor der "Recken" und holte unter anderem die U21-WM nach Hannover.

Quenstedt lässt Ex-Kollegen verzweifeln

Gegen Erlangen taten sich die "Recken" schwer, was vor allem am früheren TSV-Keeper Dario Quenstedt lag, der einige Paraden zeigte. So lagen die Gastgeber nach elf Minuten erstmals mit drei Treffern hinten (3:6). Nach 21 Minuten hieß es sogar 10:14 aus Sicht der Gastgeber. TSV-Coach Christian Prokop hatte genug gesehen und nahm eine Auszeit: "Wir träumen und gewinnen keinen Zweikampf. Seid nicht so ängstlich", schimpfte der Trainer.

Die Worte verpufften jedoch zunächst, Erlangen zog auf 16:10 davon (23.) und wahrte den Vorsprung auch in Unterzahl. Auf der Gegenseite scheiterten Renars Uscins & Co. immer wieder an Quenstedt, sodass die Hausherren bis zur Pausensirene lediglich auf fünf Treffer verkürzen konnten.

"Recken" mit 10:0-Lauf, Rot für Erlangens Bissel

Offenbar hatte Prokop aber in der Pause die besseren Worte gefunden, denn mit unfassbar viel Dampf kamen die "Recken" aus der Kabine und drehten mit einem 10:0-Lauf die Begegnung (23:18/43.). So wie zuvor Quenstedt auf Erlanger Seite hatte nun Hannovers Joel Birlehm sein Tor vernagelt.

TSV H.-Burgdorf - HC Erlangen 31:25 (13:18): Tore Hannover: Steinhauser 8/4, Uscins 7, Fischer 4, Stutzke 4, Büchner 2, Edvardsson 2, Kulesch 2, Strmljan 2

Tore Erlangen: Nissen 7, Wagner 6, Bissel 4/3, Gömmel 3/2, Olsson 2, Büdel 1, Metzner 1, Svensson 1

Zeitstrafen: 6 / 8

Disqualifikation: - / Bissel (44.)

Die Gastgeber gingen zudem deutlich aggressiver als im ersten Durchgang zu Werke, der HC bekam kaum noch klare Wurfmöglichkeiten. Auch einen Siebenmeter konnten die Gäste nicht im Tor unterbringen: Christopher Bissels Wurf ging an den Kopf von Birlehm, der Erlanger sah nach Videobeweis dafür die Rote Karte (44.).

Erst in der 46. Minute gelang Erlangen der erste Treffer im zweiten Durchgang. Doch gegen die nun selbstbewusst auftrumpfenden Hausherren war nichts mehr zu holen. So wurde es am Ende der erwartet deutliche Heimsieg für Hannover-Burgdorf.

