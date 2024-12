Emil Jakobsen verlängert bei der SG Flensburg-Handewitt Stand: 27.12.2024 22:05 Uhr Emil Jakobsen hat seinen Vertrag bei der SG Flensburg-Handewitt verlängert. Wie die Schleswig-Holsteiner am Freitagabend bekanntgaben, bleibt der Linksaußen bis 2029 an der Förde.

"Ich habe meinen Vertrag bei der SG verlängert, weil ich diesen Verein liebe", sagte der 26-Jährige in einer Mitteilung, die der Verein kurz nach dem Flensburger-Sieg über die SG BBM Bietigheim verschickte. Jakobsen war beim 39:27-Erfolg im letzten Spiel des Jahres mit zehn Treffern bester Schütze seines Teams gewesen.

"Ich will noch vieles gewinnen und ich habe das Gefühl, dass ich das mit der SG erreichen kann." SG-Spieler Emil Jakobsen

"Die Art, wie wir Handball spielen und der Zusammenhalt im Verein sind mir sehr wichtig", sagte der Däne. Er wolle in seiner Karriere "noch vieles gewinnen und ich habe das Gefühl, dass ich das mit der SG erreichen kann. Ich freue mich wahnsinnig auf die kommenden Jahre."

Jakobsen war 2021 als 23-Jähriger vom dänischen Erstligisten GOG an die Förde gewechselt. Seitdem erzielte er 561 Tore für die SG und gewann 2024 die European League.

Nächste wichtige Personalentscheidung in Flensburg

Für die SG ist die Vertragsverlängerung des Linksaußen eine weitere wichtige Personalentscheidung. Mitte Dezember hatte Kapitän Johannes Golla mitgeteilt, dass er Flensburg nach der Saison 2025/2026 verlassen wird. Er wechselt zurück zur MT Melsungen.

Umso mehr freut Holger Glandorf nun Jakobsens Verbleib. "Mit Emil bekennt sich einer der besten Linksaußen der Welt zur SG", sagte Flensburgs Geschäftsführer. Der Däne sei "ein außergewöhnlicher Spieler, der in der Lage ist, den Unterschied zu machen. Er bringt viel Tempo und Spielfreude in unser Spiel, ist aber auch neben dem Spielfeld ein wichtiger Charakter in unserer Mannschaft."

