Deutsche Handballerinnen unterliegen Dänemark in Hamburg Stand: 09.04.2025 22:53 Uhr Im 100. Länderspiel gegen Dänemark verlieren die deutschen Handball-Frauen am Mittwochabend knapp mit 31:33. Eine gebürtige Hamburgerin überzeugt zwischen den Pfosten.

Die deutschen Handballerinnen haben das Jubiläums-Länderspiel gegen Dänemark verloren. Im 100. Duell mit dem nördlichen Nachbarn gab es für die Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch in Hamburg eine knappe 31:33 (13:12)-Niederlage. Beste deutsche Werferin vor den 3.525 Zuschauern war Viola Leuchter mit sechs Toren. Der zweite Vergleich beider Nationen findet am Sonnabend (13.30 Uhr) im dänischen Aabenraa statt.

Bölk mit überzeugender Vorstellung

Von Beginn an war Torhüterin Katharina Filter ein großer Rückhalt für die Gaugisch-Schützlinge. Die gebürtige Hamburgerin, die für den französischen Spitzenclub Brest Bretagne HB spielt, zeigte zahlreiche starke Paraden. So war die 26-Jährige einer der Hauptgründe dafür, dass die Auswahl des Deutschen Handballbunds mit einer knappen Führung in die Pause ging.

Deutschland - Dänemark 31:33 (13:12) Tore Deutschland: Leuchter (6), Smits (5), Bölk (4), Döll (3/3 Siebenmeter), Hauf (3), Huhnstock (3), Thomaier (3/1), Behrend (2), Maidhof (2)

Tore Dänemark: Jörgensen (7/4), Hageso (5), Halilcevic (4), A. Hansen (3), Jensen (3), H. Hansen (2), Hougaard (2), Nielsen (2), Friis (1), Haugsted (1), Hojlund (1), Möller (1), Tranborg (1)

Zuschauer: 3.525

Eine starke Vorstellung vor 3.525 Zuschauern in Hamburg bot zudem Rückkehrerin Emily Bölk. Die in Buxtehude geborene Ex-Kapitänin, die nach einer vorübergehenden Ausbootung für die Frankreich-Testspiele (25:28 und 29:30) wieder zurückgekehrt ist, kam nach 20 Minuten von der Bank und erzielte insgesamt vier Tore.

Dänemark bringt knappe Führung ins Ziel

Die Däninnen, Vize-Europameister von 2024 sowie Bronzemedaillen-Gewinnerinnen bei der Weltmeisterschaft 2023 und den Olympischen Spielen im Vorjahr, ließen sich nach der Pause nicht abhängen. Im Gegenteil: In der 53. Minute lagen die Gäste 29:27 in Führung. Diesen knappen Vorsprung brachten die Skandinavierinnen zum 53. Sieg über Deutschland ins Ziel.

